publié le 14/02/2018 à 12:39

Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur l'intrigue de Venom, tissez votre toile à un autre endroit car la suite du papier contient de potentiels spoilers.



Depuis une semaine, les fans de Venom ont enfin des images à regarder. Le plus grand ennemi de Spider-Man, incarné ici par Tom Hardy (Mad Max : Fury Road, Batman : The Dark Knight Rises), sera le héros de son propre film en octobre prochain. Très attendu par les fans, 11 ans après sa première apparition au cinéma dans Spider-Man 3, il permettra de (re)découvrir les origines de ce super-vilain redoutable.

Si pour le moment l'intrigue complète de Venom est inconnue, la première bande-annonce donne quelques indices. Mais, entre les scènes d'actions, 3 détails cachés (et importants) ont pu échapper aux yeux du public. On vous en dit plus.

> Venom - Bande-annonce Teaser - VOST

1. Un étrange vaisseau échoué

Il se pourrait bien que le symbiote soit arrivé par ce vaisseau sur Terre Crédit : capture d'écran YouTube

L'image est brève, mais cet énorme tas de gras ressemble à un vaisseau extra-terrestre. Et sachant que le symbiote (espèce extra-terrestre) vient de l'espace, on pourrait en déduire qu'il arrive de cette manière sur notre Terre. Reste à savoir comment Eddie Brock va le découvrir, mais nul doute qu'en tant que journaliste, il va devoir enquêter sur cet accident de vaisseau. Il est plus probable de penser qu'Eddie va être en contact avec la substance extra-terrestre lors de sa visite dans un laboratoire, appartenant peut-être à Life Foundation, qui regroupe des scientifiques prêts à tout pour créer un monde utopique.

2. Les 5 scientifiques face au symbiote

Les 5 scientifiques derrière le Dr Carlton Drake pourraient devenir des créatures Crédit : capture d'écran

On le sait grâce au réalisateur, Venom sera une adaptation de la série de comics Planet of the Symbiotes. Dans cette histoire, le docteur Carlton Drake (ici en costume sombre) crée cinq créatures, Scream, Phage, Riot, Lasher et Agony à partir du symbiote, afin de protéger sa société utopique qu'il compte offrir à ses riches clients. Combien de personnes se trouvent derrière lui et la substance extra-terrestre ? 5... On pourrait donc penser que cette scène se déroule juste avant l'expérience qui va transformer l'équipe de scientifiques.

3. Les veines noires de Venom

Eddie Brock attaqué par le symbiote Crédit : capture d'écran YouTube

L'image est très rapide, mais on remarque des veines noires à droite de la nuque d'Eddie Brock. Signe que le symbiote est en train de prendre possession de son corps et qu'il va bientôt se transformer. La bande-annonce n'en dévoile pas plus pour augmenter l'impatience des fans et garder la vision cauchemardesque au dernier moment. Dans tous les cas, Eddie a l'air de souffrir pendant cette transformation...