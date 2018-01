"Venom" : 4 infos sur l'ennemi de Spider-Man, incarné par Tom Hardy

publié le 11/01/2018 à 17:18

Venom s'apprête à tisser sa toile au cinéma. En octobre prochain, le plus grand ennemi de Spider-Man aura droit à son propre film, sous les traits de Tom Hardy (Mad Max: Fury Road, Batman : The Dark Knight Rises).



Après quelques jours de "teasing", le média américain IGN a dévoilé le premier visuel officiel de l'acteur dans la peau d'Eddie Brock, journaliste du Daily Globe qui va devenir Venom.

Découvert dans les bande dessinées Marvel en 1984, Venom est déjà apparu sur grand écran en 2007 dans le Spider-Man 3 de Sam Raimi sous les traits de Topher Grace.

Si le scénario de Venom de Ruben Fleischer (Bienvenue à Zombieland, Santa Clarita Diet) est encore inconnu, on se doute qu'il sera centré sur les origines de l'alter ego maléfique de Spider-Man.

Pendant le Brazil Comic Con Experience en décembre dernier, où le film était au cœur d'une conférence, le réalisateur a déclaré : "Nous voulons être aussi fidèles que possible au comic avec notre film. Mais notre histoire principale est basée sur les livres Lethal Protector et Planet of the Symbiotes". En attendant d'en savoir plus à l'écran, l'équipe de RTL Super fait le point.





Ready for @VenomMovie¿? Watch Tom Hardy tease what to expect in #Venom below, and head over to https://t.co/CLKPs16o5x for the EXCLUSIVE first look at Eddie Brock:https://t.co/PSxwGO8B5W pic.twitter.com/m9HCo3avlz — IGN (@IGN) 11 janvier 2018

1. Venom est un symbiote

Venom signifie "poison" Crédit : Marvel

À l'origine Venom n'est pas un super-vilain de chair et de sang. Les symbiotes sont une espèce extraterrestre fictive de l'univers Marvel. Ils vivent grâce aux corps humains qui les accueillent, malgré eux. On peut ainsi dire que les symbiotes sont des costumes vivants et des créatures parasites.



Une fois dans le corps de leur hôte, ils se nourrissent de leur adrénaline. La force, les pouvoirs de la personne sont alors décuplés. Ces pouvoirs surpuissants ont un prix : en se nourrissant de l'adrénaline, le symbiote rend son hôte agressif, irascible et méchant.



2. Il rencontre Spider-Man lors des "Guerres Secrètes"

La première apparition de Venom se fait en 1984 dans le comics 252 des Guerres Secrètes. Les Guerres Secrètes c'est un cross-over Marvel où des super-héros et des super-vilains disparaissent subitement de la planète. Ils se retrouvent sur la planète de Battleworld, dirigée par le Beyonder. Ils doivent tous se battre pour pouvoir sortir d'ici.



Par mégarde, l'Homme araignée se rend dans la cellule de Venom, qui se jette discrètement sur le costume de "Spidey". Vernom arrive donc sur Terre et commence à se nourrir de l'adrénaline de Spider-Man. Mais le super-héros se rend compte que quelque chose cloche. Et il parvient à se débarrasser du symbiote, qui développe alors une haine inconditionnelle contre Spider-Man.

3. Venom a eu plusieurs identités

> YouTube Spider Man 3 Eddie Brock Becomes Venom DVD Rip

Comme on l'a dit précédemment, Venom ne peut vivre s'il n'envahit pas un corps. Il va avoir une existence à travers des alias. On vous parlera des 5 plus connus, avec d'abord Spider-Man. Une fois que l'Homme araignée s'en débarrasse, Venom arrive sur Eddie Brock, un journaliste du Daily Globe. Il est d'ailleurs dans le film Spider-Man 3.



Il y a eu ensuite Angelo Fortunato, Marc Gagan et Flash Thompson (l'alter ego de Flash). Dans la série Ultime spider-Man, Harry Osborn récupère sciemment le symbiote, mais se laisse peu à peu vaincre par l'espèce extra-terrestre. Tous ressentent la même haine contre Spider-Man, ce qui fait de Venom l'un des méchants les plus récurrents et les plus redoutables du personnage.



4. Il est l'alter ego de Spider-Man

Venom et Spider-Man dans la série "Ultimate Spider-Man" Crédit : capture d'écran YouTube

Venom est comme Spider-Man, sauf qu'il utilise ses pouvoirs pour le Mal. Il a d'abord un costume similaire, sauf que les couleurs dominantes sont le blanc et le noir. Mais il a toujours une araignée sur la poitrine. Les muscles de Venom sont plus imposants que ceux de Spider-Man, tout comme ses mains avec des griffes acérées et ses dents tranchantes.



Sans oublier sa langue qui lui donne une figure cauchemardesque en Une des comics et dans ses apparitions. Venom est aussi violent et agressif. Il peut par ailleurs se régénérer et tisser des toiles de manière illimitée.