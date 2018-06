publié le 25/06/2018 à 11:19

Tom Holland est "le prince des boulettes". Après avoir révélé "accidentellement" l'affiche d'Avengers : Infinity War et annoncé deux autres films sur l'Homme araignée, il y a quelques mois, le jeune acteur persiste et signe sur Instagram.



Dans une vidéo adressée à ses fans, Tom Holland, l’interprète de Spider-Man depuis Captain America : Civil War, a enfin dévoilé le titre des prochaines aventures de Spider-Man, que le public nommait jusque-là Spider-Homecoming 2. Le film s'intitulera en réalité Spider-Man : Far From Home. Une gaffe mis en scène par Marvel qui a réjoui les fans le week-end dernier. "Désolée pour la non-annonce, je vous aime", a écrit Tom Holland, en légende de la vidéo aimée 1 million de fois.

Prévu pour juillet 2019, Spider-Man : Far From Home entraînera le héros loin de New York, probablement en Europe selon le média américain CinemaBlend ou dans un univers encore inconnu post-Avengers 4 (la suite d'Avengers : Infinity War prévu pour 2019). Dans tous les cas, Spidey devrait affronter Mysterio (Jake Gyllenhaal).