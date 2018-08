DC Comics prépare un film sur Supergirl, la cousine de Superman

publié le 07/08/2018 à 16:33

Après Wonder Woman, DC Comics prépare un nouveau film sur l'une de ses héroïnes. Selon le site américain Deadline, toujours très renseigné, Warner Bros et DC Comics sont en train de plancher sur un blockbuster consacré à Supergirl, la cousine de Superman.



C'est Oren Uziel (22 Jump Street, The Cloverfield Paradox) qui travaille sur l'écriture du script, comme le révèle Deadline. Le long-métrage est encore à l'état de projet puisqu'il n'a pas encore de réalisateur ou de réalisatrice, ni de casting. Supergirl est déjà connue du grand public grâce à la série éponyme diffusée en France sur TF1. La saison 4 sera diffusée à la rentrée prochaine aux États-Unis.

Supergirl/Kara Zor-El est alors incarnée par Melissa Benoist. On ne sait pas encore si elle fera partie du film. Supergirl été envoyée sur Terre 24 ans après Superman, afin de la protéger. Mais, il n'a pas besoin de sa cousine puisqu’il est devenu un célèbre super-héros. Kara essaye alors de cacher ses super-pouvoirs jusqu'au jour où une agence secrète lui demande d'endosser le célèbre costume rouge et bleu.

DC Comics contre-attaque Marvel

Ce projet Supergirl va de paire avec la stratégie mise en place par DC Comics pour contre-attaquer Marvel après les succès phénoménaux de Black Panther et Avengers : Infinity War . En juin dernier, DC a en effet annoncé la production de nombreux longs-métrages, dont un spin-off sur Harley Quinn (Birds of Prey), un film sur Batgirl et une série sur Batwoman. Ce sera aussi l'occasion de concurrencer Captain Marvel avec Brie Larson (sortie en 2020), déjà très attendu par les fans.



En attendant d'en savoir plus sur le film Supergirl, le public pourra découvrir Aquaman en décembre prochain avec Jason Momoa (Game of Thrones) dans la peau du roi d'Atlantis.