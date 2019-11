publié le 01/11/2019 à 21:50

George R. R. Martin va-t-il enfin finir ses romans sur le Trône de fer ? Les avides lecteurs de la saga de fantasy étaient ravis de voir Westeros porté à l'écran mais ils n'ont pas apprécié un effet pervers de cette gloire télévisuelle : les livres prennent du retard. Entre la production, les réunions, les scénarios ou la promotion de Game of Thrones, l'agenda de l'écrivain américain l'a retenu d'écrire les deux derniers volumes du Trône de Fer : Les Vents de l’Hiver et Un Rêve de Printemps.

Avec l'annonce d'une toute nouvelle série sur la dynastie Targaryen par HBO, baptisée House of The Dragon, G.R.R. Martin a fait la promesse de ne pas laisser attendre plus longtemps ses lecteurs. "Je veux le dire ici clairement, écrit l'écrivain sur son blog, je ne travaillerai pas sur les scripts de cette nouvelle série avant d'avoir terminer Les Vents de l'Hiver (le tome 6 du Trône de Fer). L'hiver arrive et Les Vents demeurent ma priorité même si j'ai hâte de m'atteler aux épisodes de House of The Dragon", confesse-t-il.

Une bonne nouvelle pour les lecteurs et pour les fans de séries. L'écrivain a eu un mot de sympathie pour l'équipe de l'autre préquel qui a été annulé par HBO après un épisode pilote manifestement peu convaincant.