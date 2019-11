publié le 14/11/2019 à 14:31

Le Sorceleur affûte son épée. La série The Witcher, la nouvelle grande épopée de fantasy portée à la télévision après Game of Thrones, va bientôt dévoiler sa première saison sur Netflix fin décembre. Avant même le verdict du public, le service américain semble avoir été conquis puisqu'il a déjà commandé une deuxième saison pour cette adaptation de l'oeuvre du Polonais Andrzej Sapkowski.

C'est la showrunner de cette série très attendue, Lauren S. Hissrich, qui a révélé cette information le 13 novembre 2019 sur Twitter. "Je suis ravie de vous annoncer que Geralt, Ciri et Yennefer seront de retour pour de nouvelles aventures dans une deuxième saison. Je ne pourrais pas être plus fière du travail accompli par l'incroyable équipe de The Witcher et j'ai hâte que le monde entier découvre notre travail et plonge dans ces histoires".

L'annonce était accompagnée d'un visuel qui fera plaisir aux fans de la saga puisqu'on peut y voir les deux épées du héros enfin représentées. Une pour les hommes, l'autre pour les monstres. Beaucoup de fans des jeux vidéo The Witcher avaient été surpris de ne voir Henry Cavill qu'avec une seule lame dans les premières images. Et en parlant d'images, de très nombreuses photos de la saison 1 ont été dévoilées (ci-dessus dans notre diaporama), beaucoup sont extraites de la dernière bande-annonce de la série qui sera disponible pour les abonnés Netflix dès le 20 décembre.