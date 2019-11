publié le 22/11/2019 à 17:44

La très attendue série The Witcher dévoile quelques-uns de ses secrets à moins d'un mois de sa sortie sur Netflix. Le compte Twitter officiel de cette nouvelle saga de fantasy qui pourrait bien rivaliser avec Game of Thrones en popularité a dévoilé les histoires qui seront contées lors de cette saison introductive.

La première saison comptera 8 épisodes. L'équipe de la série a décidé de dévoiler le titre de chacun des épisodes, un très rapide descriptif et un visuel. Nous vous rappelons que The Witcher sera une nouvelle adaptation des romans de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski. Ces livres ont déjà été adaptés à la télévision en Pologne et surtout dans plusieurs jeux vidéo extrêmement populaires.

La série de Netflix a déjà été renouvelée pour une deuxième saison. L'intrigue s'articulera autour des destins de trois personnages : le chasseur de monstres Geralt de Riv (Henry Cavill), la sorcière Yennefer (Anya Chalotra) et la princesse Ciri (Freya Allan).

La saison 1, épisode par épisode

S01E01 - L'épisode pilote est intitulé The End's Beginning (Le début de la fin). "Un monstre occis, un boucher baptisé" résume le compte @WitcherNetflix. Le visuel représente un paysage désolé sous la pluie avec le symbole d'un soleil. Il s'agit là du signe distinctif de l'Empire de Nilfgaard, le plus puissant pays du monde inventé par Andrzej Sapkowski dans ses romans. Un pouvoir politique en extension constante et l'un des ennemis principaux de nos héros.

Did someone, somewhere, summon a djinn to then wish for all 8 chapter titles? Here you go.



S01E02 - L'épisode est intitulé Four Marks (Quatre marques). "Nous explorerons les premiers jours d'une sorcière" résume le compte officiel de la série. Cette "sorcière" est sans doute Yennefer, l'un des trois personnages principaux de la série. On devrait découvrir ses premiers rituels et la raison pour laquelle elle apparaît dans la bande-annonce déformée puis parfaitement symétrique... Le symbole qui représente l'épisode est occulte et utilise deux symboles de la magie : l'étoile et quatre serpents.

S01E03 - Le troisième épisode est baptisé Betrayer Moon (Lune traître). "Un mangeur difficile et une famille honteuse", résume la série. Le symbole choisi est une patte de bête aux griffes acérées. Peut-être que le Sorceleur Geralt de Riv devra chasser une monstrueuse créature griffue.

S01E04 - L'épisode pilote est intitulé Of Banquets, Bastards and Burials (Des banquets, bâtards et Enterrements). "Le Droit de Surprise pour rembourser" résume le compte @witcherNetflix. Un titre énigmatique mais qui fait référence au Droit de Surprise présentée dans la saga du Sorceleur. Cette coutume veut qu'un homme sauvé par un Sorceleur ait une dette envers celui-ci. "Tu me donneras ce que tu possèdes déjà et dont tu ignores encore l’existence" est la règle du Droit de Surprise. En de rares occasions, la surprise s'avère être un enfant né en l'absence de son père. L'enfant revient au Sorceleur et les deux sont alors liés, non pas par le sang, mais par le destin. C'est ce lien qui unit Geralt de Riv à Ciri. L'épisode a pour symbole un arbre mort dont les branches brise une lame.



S01E05 - L'épisode pilote est intitulé Bottled Appetite (Un appétit en bouteille). "Une rencontre prédestinée et un barde mutilé" résume le compte Twitter de la série. La rencontre peut-être celle entre Ciri, Yennefer et Geralt, nos trois héros. Le symbole montre deux figures, un homme et une femme dansant et tenant ce qui ressemble à un grand clou.

S01E06 - L'épisode pilote est intitulé Rare Species (Des espèces rares). "La chasse au dragon est en cours" résume Netflix. Le symbole rejoint cette rapide description puisque le reptile légendaire illustre cet avant-dernier épisode de la saison 1. Ces créatures extrêmement rares sont souvent perçues par la population comme des agents du chaos, des forces destructrices anciennes qu'il faut exterminer. Les dragons sont pourchassées pour protéger la population mais aussi pour tirer de leurs cadavres des éléments très utiles pour les alchimistes et autres vendeurs de talismans plus ou moins honnêtes. Sans doute un épisode riche en action.



S01E07 - L'épisode pilote est intitulé Before A Fall (Avant une chute). "Un retour avant qu'un royaume ne soit incendié", explique Netflix. Cet épisode pourrait bien s’appesantir sur la chute du royaume de Cintra dont est originaire la jeune Ciri. Le symbole du lion qui illustre cet épisode est l'animal emblématique du petit royaume du Nord. Les fans des livres et de la série savent que le royaume est tombé sous le contrôle de l'Empire Nilfgaardien. Nous ne vous en raconterons pas plus...



S01E08 - L'épisode pilote est intitulé Much More (Bien plus). "Une famille de Sorceleur, comme vous aimez le dire". L'épisode final est placé sous le signe de l'union avec le symbole de la série : le mélange du loup (Geralt), de l'étoile (Yennefer) et de l'oiseau (Ciri) unis dans une forme circulaire. On imagine que le trio, cette famille totalement recomposée par le destin, sera rassemblé dans un seul et même lieu pour une conclusion émouvante. Mais la formule est sans doute trop floue pour en tirer quelques certitudes.