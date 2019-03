publié le 20/03/2019 à 15:56

Il n'y a pas que Mark Ruffalo (Hulk) ou Tom Holland (Spider-Man) qui spoilent les fans. Comme le rapporte le média américain Comic Book, une actrice de la série The Walking Dead aurait dévoilé le funeste destin de deux personnages dans une photo postée sur Instagram. Attention, la suite contient des spoilers.



Tammy Rose (Brett Butler) et son mari Earl (John Finn) seraient les prochaines victimes de The Walking Dead. C'est en tout cas ce que sous-entend le média américain Comic Book, après que l'actrice ai posté une photo de son personnage, avant de la supprimer.

En légende de la photo où l'on voit Tammy Rose et son mari Earl, l'actrice avait écrit : "Notre bon ami a pris en photo notre avant-dernière apparition dans The Walking Dead. C'était génial de travailler avec John Finn et la meilleur équipe possible. Cela a été le travail le plus dur qui soit, mais aussi le plus amical pendant ses longues journées où il faisait chaud. Merci à Kang [Angela, la showrunner] de m'avoir castée". Un texte qui laisse très peu de doutes sur le sort réservé au couple de la Colline dans l'épisode 15 ou 16 de la saison 9.

La foire des communautés, un futur bain de sang ?

Earl, Tammy Rose et leur bébé dans l'épisode 13 de "The Walking Dead" Crédit : AMC

La suppression de la photo confirme que l'actrice a spoilé les fans et qu'elle a sûrement été rappelé à l'ordre par la production de la série. Dans les comics, Tammy Rose et une douzaine d'autres survivants sont tués par Alpha et Chuchoteurs lors de la foire des communautés. Ce moment sanglant est le Red Wedding de The Walking Dead... La foire ne devrait d'ailleurs plus tarder dans la série, puisque Tammy Rose et Earl sont arrivés au Royaume dans l'épisode 13, avec le bébé Chuchoteur qu'ils ont adopté.