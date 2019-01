Rick et Daryl dans la saison 9 de "The Walking Dead"

publié le 30/10/2018 à 08:00

Pour cette saison 9, The Walking Dead ne ménage pas son public. Après la pendaison de Gregory dès le premier épisode, le retour de Negan (épisode 2) et le mystère de l'hélicoptère (épisode 3), l'épisode 4 possède un final brutal. Attention, la suite du papier contient des spoilers.



On sait comment Rick Grimes va mourir. Il aura fallu attendre les dernières minutes de The Obliged pour le découvrir : une chute à cheval, avec un atterrissage sur un bloc de béton et une tige rouillée dans la côte. Le tout, entouré d'une horde de zombies et sous un soleil de plomb. La scène dure à peine quelques minutes, mais elle ne laisse aucun doute sur la suite des événements.

Le teaser de l'épisode 5 est tout aussi déchirant : blessé, Rick tente de rallier Alexandria sur son cheval, poursuivi par les zombies. C'est pendant cette marche des morts, que les proches disparus de Rick, vont réapparaître. Une séquence hommage, qui promet de tirer les larmes des fans. "Le but de cette saison, c'est de rendre hommage à ce personnage [Rick] qui a permis de nous emmener dans cet univers", a d'ailleurs confié la showrunner Angela Kang à EW.