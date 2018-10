The Walking Dead 9x05 EXTENDED Promo Season 9 Episode 05 Promo/Preview [HD] SUPER EXTENDED

publié le 29/10/2018 à 12:26

L'épisode que les fans de The Walking Dead redoutent tant, arrive. La semaine prochaine, Rick Grimes va quitter la série pour de bon, mortellement blessé après sa chute à cheval dans l'épisode 4. Attention, la suite du texte contient des spoilers.



Rick va tout faire pour rejoindre les siens. Poursuivi par une horde de zombies et se vidant de son sang, il se dirige vers Alexandria. Cette dernière marche sera ponctuée d'hallucinations où Rick retrouvera d'anciens compagnons. On aperçoit d'ailleurs Shane dans la voiture de police.

La suite du teaser est centrée sur le face-à-face entre Maggie et Michonne. La première veut tuer Negan, coûte que coûte. La seconde va devoir redoubler d'efforts pour essayer de la raisonner ou du moins, lui confisquer son arme. Mais, les deux femmes vont-elles en venir aux mains ? Est-ce aussi la fin de Maggie, qui va quitter la série en cours de diffusion ? Le doute est permis.