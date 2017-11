publié le 20/11/2017 à 08:50

Après quatre épisodes en dents de scie, la saison 8 de The Walking Dead parvient à attirer l'attention. Dans The Big Scary U, on en apprend plus sur Negan, le leader machiavélique des Sauveurs. Si vous n'avez pas envie d'en savoir plus, passez votre chemin, car la suite du texte contient des spoilers.



Il était temps ! Après un mois de diffusion, Negan redevient le personnage principal de la saison 8. On le laissait enfermé dans une caravane avec le père Gabriel dans l'épisode 1, on le retrouve au même endroit, le front suintant, mais avec la même assurance. Il est persuadé de s'en sortir, alors que la situation se présente mal. Encerclés par des zombies, les deux hommes ont peu de temps pour être libérés ou trouver une solution.

Si The Big Scary U n'a pas de scènes d'actions, c'est un épisode qui permet enfin d'en savoir plus sur le passé de Negan, que les lecteurs des comics de The Walking Dead connaissent déjà. Pour les autres, ce sera l'occasion de comprendre la personnalité de ce méchant hors-pair.



Negan se confesse au père Gabriel

Le père Gabriel n'a qu'une seule idée en tête : amener Negan à se confier sur ses actes de barbarie. Mais loin de reconnaître qu'il est un tueur, Negan explique surtout pourquoi il est un sauveur et non un tueur. "Je tue les bonnes personnes, pour en sauver d'autres", commence-t-il face au regard circonspect de l'homme d’Église. Mieux encore, il rejette toute la faute sur Rick, car il a commencé à remettre en question l'autorité et le plan de Negan.



Si les plans entre les deux hommes manquent de rythme, il faut reconnaître que le jeu de Jeffrey Dean Morgan (Negan) est convaincant. Sourire narquois, posture de conquérant et surtout un visage qui ne laisse transparaître aucune peur, il est difficile de ne pas être happé par le personnage. Il faut dire qu'il est le méchant le plus redoutable que la série ait connu.



Jeffrey Dean Morgan dans le rôle de Negan Crédit : Gene Page/AMC

C'est lorsque Gabriel demande à Negan qui était sa première épouse (Lucille dans les comics, décédée avant l'épidémie comme le confie Negan), qu'il commence à flancher. "Je n'ai pas réussi à l'achever. C'est en cela que j'ai été faible", explique Negan au père Gabriel en maîtrisant son émotion. C'est suffisant pour le prêtre qui décide se sortir de son refuge et de participer au plan de Negan pour s'en sortir : marcher autour des zombies recouverts de peaux et tripes d'un homme décédé (technique des Chuchoteurs).



Rien ne va plus entre Rick et Daryl

Les deux "frères" de The Walking Dead ne sont plus sur la même longueur d'onde. Dans ce passage, Daryl récupère les explosifs laissés dans la voiture du Sauveur qu'ils ont abattu. Son plan est simple : retourner au Sanctuaire et faire tout exploser. Mais, Rick n'est pas d'accord : des familles réduites en esclavage vivent dans le repaire des Sauveurs et il n'est pas question de sacrifier des innocents.



Daryl ne l'écoute pas : "On doit veiller sur les nôtres", clame-t-il avant de frapper Rick qui tombe à terre. S'ensuit une scène de bagarre sans grand intérêt. Elle se termine rapidement puisque les dynamites, que Daryl a lancées sur le toit de la Jeep, s'apprêtent à exploser. C'est assez pour que les deux hommes s'aident à s'en sortir et ne pas revenir sur ce qu'il s'est passé. Chacun part de son côté pour continuer le plan d'attaque, mais on se doute bien que cette altercation aura des conséquences sur leur relation.



Eugene sait que Dwight est un traître

Austin Amelio dans le rôle de "Dwight" dans "The Walking Dead" Crédit : Gene Page/AMC

Les Sauveurs, alors que Negan est enfermé avec Gabriel, commencent à comprendre qu'un traître se cache dans le Sanctuaire. Très vite, les lieutenants de Negan soupçonnent Eugene, ancien proche de Rick et enlevé dans la saison 7. Dwight (qui est en réalité le traître) essaye de détourner l'attention de ses camarades pour mettre en place la riposte. Le Sanctuaire est effectivement toujours attaqué par les zombies et les réserves d'eau et de nourriture s'épuisent rapidement.



Plus tard, Eugene remercie Dwight de lui avoir "sauvé" la mise lors de cette réunion pleine de tension. Il découvre alors la collection de petits soldats de Dwight. La peinture est encore fraîche et Eugene se retrouve avec un pouce rouge. C'est cette peinture qui lui fait comprendre que Dwight est le coupable, puisqu'il l'aperçoit sur le sac qui transportait l'arme de Gabriel (qui appartient au Sauveurs). Reste à savoir s'il compte le dénoncer.



L'épisode se termine mal pour le père Gabriel. Fiévreux et pâle comme un fantôme, il semble avoir été infecté par un zombie. Eugene le trouve dans cet état. Le prêtre lui demande d'aller chercher Harlan Carson, le médecin de Maggie, retenu prisonnier par les Sauveurs. Le plan de Gabriel est simple : il doit extrader le médecin avec Eugene pour qu'il retourne veiller sur la grossesse de Maggie. Mais, il est difficile de savoir si Eugene sera prêt à prendre de tels risques.