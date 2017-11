The Walking Dead Ep. 806 | 'Rosita & Michonne Deviate from the Plan' HD

publié le 23/11/2017 à 07:35

Fans de The Walking Dead, si vous n'avez pas envie de savoir ce qu'il se passera dans le prochain épisode de la saison 8, passez votre chemin, car la suite du texte contient des spoilers.



La saison 8 de The Walking Dead va permettre à Rosita et Michonne de revenir sur le devant de la scène. Restées à Alexandria depuis le début de la guerre des Communautés contre Negan, les deux guerrières vont déroger au plan établi par Rick, dans le prochain épisode.



Dans un court extrait dévoilé par AMC, qui diffuse la série, Michonne décide de quitter Alexandria alors que Rosita lui rappelle : "Rick nous a dit de rester sur place". Mais, devant la détermination de sa camarade, Rosita décide de l'accompagner. Michonne lui rappelle qu'elle a été blessée par balles et qu'elle doit guérir. "Tais-toi et conduis" lui répond sèchement et avec émotion Rosita, qui ne quitte pas la route des yeux.

Vont-elles retrouver Rick ?

Reste à savoir dans quelle direction se dirigent les deux survivantes. Vont-elles retrouver Rick qui devrait être proche d'une nouvelle base des Sauveurs ? Jeter un œil à l'attaque des zombies de l'épisode 1 sur le Sanctuaire ? Le doute est permis, même si on se doute que Michonne aimerait au moins savoir si Rick est en vie... Il est peu probable qu'ils se retrouvent dans cet épisode 6 puisque le leader d'Alexandria se rend chez les Scavengers afin de proposer un nouveau marché à leur cheffe Jadis.