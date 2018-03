publié le 30/07/2017 à 14:00

Depuis bientôt 8 saisons, la survie de de Rick Grimes et ses compagnons dans un monde infesté de zombies passionne les fans. Et trois mois avant la 8e saison de The Walking Dead (le 23 octobre en France), de plus en plus d'aficionados se demandent si les héros découvriront bientôt le remède aux virus et morsures de zombies. Robert Kirkman, le créateur des comics The Walking Dead et producteur exécutif de la série, a tenu à répondre au public lors du Comic Con de San Diego, le 21 juillet dernier. Attention, la suite de cet article contient des spoilers.



Va-t-on un jour guérir de l'épidémie de zombies de The Walking Dead ? Robert Kirkman n'a pas ménagé les fans : "On essaie de ne pas être trop définitif mais la réponse est non. D'abord parce que ce scénario a déjà été fait dans de nombreuses histoires de zombies, ensuite parce que cela casserait un peu le mythe", rapporte le média NME. Une personne mordue par un zombie n'aura donc jamais la chance d'en réchapper grâce un remède, sauf si on coupe rapidement le membre infecté.

"La série s'intéresse à des gens qui tentent de survivre. Essayer de résoudre l'épidémie la rendrait ennuyeuse", poursuit-il avant de conclure : "Je sais exactement ce qui se passera quand on arrivera à la fin (du comics, puis de la série, ndlr)", sans donner plus de détails sur le destin des héros comme Rick Grimes ou Daryl... Une chose est certaine : ils ne devront cesser de résister aux morts-vivants.