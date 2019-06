publié le 26/03/2019 à 08:29

La saison 9 de The Walking Dead touche bientôt à sa fin. Après l'épisode 15, l'épisode le plus déchirant et le plus brutal de la série, la showrunner Angela Kang ne laissera pas d'autres répits aux fans pour le season finale du 1er avril 2019. Attention, la suite contient des spoilers.

Les fans de The Walking Dead le savent depuis 8 saison : la série se termine toujours sur un cliffhanger. Généralement sanglant. Dans son entretien pour EW, la showrunner Angela Kang, qui signe une saison 9 vraiment forte malgré le départ d'Andrew Lincoln (Rick), a expliqué : "Il y aura beaucoup de moments excitants et des choses qui ne sont encore jamais arrivées dans la série".

Une déclaration qui pourrait donner des sueurs froides aux spectateurs et spectatrices du show. En effet, l'épisode 15 est le plus choquant de la série, après les morts de Glenn et Abraham, dont les crânes ont été réduits en bouillis par Negan dans la saison 7.

Enfin, Angela Kang laisse une porte ouverte pour la saison 10, en expliquant : "Des nouveautés pourraient apparaître à la toute fin [de la saison 9]". Cette saison ne fera donc pas d'exceptions et devrait bel et bien se terminer sur un ou des cliffhangers. Rendez-vous le 1er avril 2019 sur AMC et OCS.