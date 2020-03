publié le 13/03/2020 à 11:34

Du feu et des cris. Voilà ce qui attend les fans de The Walking Dead pour cet épisode 12 de la saison 10. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur Walk With Us (Marche avec nous), passez votre chemin, car la suite du texte contient des spoilers.

Si l'épisode 11 préparait la grande bataille des vivants contre les morts, l'épisode 12 nous plonge d'entrée dans le combat. Les Chuchoteurs ont réussi à mettre le feu aux portes de la Colline, grâce à des bombes artisanales remplies de résines de pin. Entre la panique et les flammes, nos héros et héroïnes essayent tant bien que mal de neutraliser les zombies et les Chuchoteurs.

Les corps s'amoncellent alors que la Colline n'est plus qu'un brasier. Ezekiel emmène les enfants à l'abri, mais remarque que Judith est partie à la chasse aux zombies. La fillette désarme une Chuchoteuse mais n'arrive pas à la tuer quand cette dernière lui implore de l'épargner. Earl récupère une Judith sous le choc. La séquence se termine avec le retrait des combattants et des combattantes, encerclés de toutes parts. La Colline. La suite de l'épisode 12 sera diffusée le 16 mars 2020 sur OCS et pour le moment, tout prédit la défaite des Vivants contre Alpha.