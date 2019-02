publié le 22/02/2019 à 16:21

Ne plus pouvoir regarder The Punisher sur Netflix, une nouvelle qui a du mal à passer pour le rappeur. Le 21 février 2019, Eminem - dont on ignorait jusqu'ici la passion pour Franck Castle - a fait savoir au monde entier qu'il était furieux.



Le 18 février 2019, le média américain Deadline a révélé que les séries Marvel-Netflix Jessica Jones et The Punisher seraient annulées. Des arrêts qui font suite à ceux de Daredevil (novembre 2018), Luke Cage (octobre 2018) et Iron Fist (octobre 2018).

Sur son compte Twitter, Marshall Mathers, le réel nom de l'interprète du tube Whitout me a crié au scandale en adressant sa colère, en majuscules, directement à la plateforme de streaming : "Cher @Netflix, en ce qui concerne ton annulation du Punisher, tu as tout fait foirer !! Sincèrement, Marshall". Un message énervé, à l'opposé de celui de Jon Bernthal, le sanglant vengeur Franck Castle dans la série, beaucoup plus doux.

DEAR @NETFLIX,



REGARDING YOUR CANCELLATION OF THE PUNISHER, YOU ARE BLOWING IT!!



SINCERELY,

MARSHALL — Marshall Mathers (@Eminem) 21 février 2019