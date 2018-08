Ben Affleck retourne en cure de désintoxication grâce à Jennifer Garner

publié le 24/08/2018 à 13:53

Ben Affleck compte soigner son alcoolisme. L'acteur de 46 ans, connu pour ses rôles dans Armageddon,Argo encore Batman V Superman et Justice League, s'est rendu en cure de désintoxication le 22 août dernier. Jennifer Garner, son ex-femme, qui a reçu son étoile à Hollywood il y a quelques jours, l'a accompagné.



Jennifer Garner a débarqué au domicile de Ben Affleck dans la soirée du 22 août, comme le révèle le média américain TMZ. L'actrice l'a convaincu de soigner son addiction à l'alcool. Le site précise que "Ben voulait être aidé et a accepté d'aller en cure de désintoxication". Il est entré peu de temps dans la clinique du comté de Los Angeles "pour une période prolongée".

En 2001, l’interprète de Batman avait déjà été en cure pour soigner ses démons. 6 ans plus tard, il avait publié un message sur ses réseaux sociaux en expliquant qu'il était guéri. Il avait alors remercié Jenifer pour "son soutien et son amour". Le couple s'est séparé en juillet 2015, mais est resté proche pour leurs trois enfants Violet Ann, Seraphina Rose Elisabeth et Samuel.