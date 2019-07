publié le 08/07/2019 à 17:10

Fini les cigarettes et les fumées de tabac dans les séries Netflix ? La plateforme de streaming a annoncé que le bannissement du tabac de toutes les séries déconseillées aux moins de 14 ans (TV-14), et tous les films déconseillés aux moins de 13 ans (PG-13). Dans l'interview à Variety, Netflix a fixé comme seule limite à cette règle "des raisons historiques ou factuelles".

"Netflix soutient fermement l'expression artistique", a déclaré un porte-parole de la société dans sa déclaration au magazine américain. "Nous reconnaissons également que le tabagisme est nocif et qu'une image positive à l'écran peut avoir une incidence négative sur les jeunes", précise l'entreprise.

La plateforme de streaming a fait cette annonce alors que la saison 3 de Stranger Things, l'une de ses séries les plus populaires, vient de faire son arrivée. Un retour concomitant avec la publication d'un rapport de Truth Initiative, association engagée dans la lutte contre le tabac et la cigarette électronique. Elle y a dénoncé une omniprésence du tabac sans cesse renforcée dans les séries Netflix.

"Stranger Things", une publicité pour le tabagisme ?

Selon l'association, la saison 2 de la série inspirée des films de science-fiction des années 1980 a connu une augmentation de 44 % des scènes montrant la consommation de tabac par rapport à la saison 1. Elle a par ailleurs constaté tous les épisodes de ces deux saisons contenaient au moins une scène où une cigarette était fumée.

Plus largement, Truth Initiative a relevé une forte augmentation de la récurrence du tabac dans plusieurs programmes de Netflix, comme notamment Unbreakable Kimmy Schmidt saison 4 (292 représentations de tabac, contre neuf) et Orange is the New Black saison 6 (233 représentations de tabac, contre 45), mais aussi dans des émissions de télévision. Une surreprésentation du tabac qui "glorifie et normalise une dépendance mortelle et place les jeunes dans le collimateur de l'industrie du tabac", selon le président de l'association.