publié le 09/07/2019 à 07:15

Dans la famille Thurman, voici la fille. Maya Hawke est la nouvelle révélation de la saison 3 de Stranger Things, disponible depuis le 4 juillet sur Netflix. La jeune actrice de 21 ans y interprète Robin, un des dix nouveaux personnages de la saison.

Et si elle attire un peu plus l'attention que ses collègues, c'est que la jeune femme a de qui tenir ses talents d'actrice. En effet, Maya Hawke n'est autre que la fille des acteurs Uma Thurman et Ethan Hawke, des noms familiers des cinéphiles.

Une famille qu'elle ne peut renier puisque la jeune femme ressemble trait pour trait à sa célèbre mère. Pour rappel, Uma Thurman a eu deux enfants avec Ethan Hawke à qui elle est restée mariée durant sept années : Maya, donc, et Levon Roan, âgé de 17 ans. L'interprète de Kill Bill et son ex-mari sont désormais séparés mais semblent s'accorder sans difficulté sur le talent de leur fille. Ils ont en effet tous deux tenu à la féliciter sur les réseaux sociaux.

Uma Thurman a en effet posté une photo de sa fille allongée sur une bouée dans une piscine. Un cliché accompagné d'un tendre message empli de fierté : "Ma victorieuse et bien-aimée fille et sirène. Un week-end triomphal dans Stranger Things. Félicitations ma bien-aimée Maya", a écrit la comédienne.

De son côté Ethan Hawke, qui avait lui aussi connu le succès jeune en jouant dans Le cercle des poètes disparus sorti en 1989, alors qu'il n'avait que 19 ans, a appelé ceux qui le suivent à découvrir les talents de sa fille dans la série.

"Certains d'entre vous l'ont peut-être manquée dans la production de 'Little Women' de la BBC l'an dernier. Certains d'entre vous ont peut-être manqué son travail à Juilliard. Je sais que beaucoup ont manqué de nombreuses productions de lycée. J'en ai même manqué quelques-unes et je suis son père. Certains d'entre vous connaissent peut-être sa musique, d'autres pas. Mais Mesdames et Messieurs, faites connaissance avec MAYA HAWKE", a écrit le comédien sous une vidéo promotionnelle de Stranger Things en hommage à sa fille.

De quoi assurer le lancement en trombe de la carrière de la jeune actrice qui semble marcher dans les pas de ses illustres parents. En effet, Maya Hawke joue également dans le nouveau film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time… in Hollywood, qui sort le 14 août prochain dans les salles françaises.