publié le 22/06/2019 à 07:19

Sur vos écrans le 4 juillet 2019, la troisième saison de Stranger Things promet une bataille enflammée contre les forces du Mal. Niveau monstre, la qualité pointue de celui-ci est à souligner : un peu de chair, beaucoup de sang et une gueule impressionnante. Si l'on ne connait pas encore son petit nom, la nouvelle bande-annonce sortie le jeudi 20 juin semble confirmer son origine et son identité.

Après le visionnage du premier trailer, certains spécialistes de la série avançaient l'idée que cette nouvelle bête n'en serait pas réellement une. Il s'agirait d'un personnage récurrent de la série qui se serait transformé : Billy Hargrove, interprété par Dacre Montgomery, le tyrannique frère de la jeune Max, apparu dans la saison précédente.

Dans ces nouvelles images, les craintes semblent confirmées : on peut voir Billy, seul dans un sous-sol sombre, le regard figé et le corps tétanisé. En voix-off, Will - à qui l'on vole clairement la place de favori du monstre - commente dans un murmure : "Un nouvel hôte". Et encore plus flagrant, le frère de Max apparaît à contre-lumière, avançant ensanglanté et déterminé sur un autre plan.

Cette théorie pourrait également justifier le physique particulier de la bête. Les deux précédents, le Démogorgon et le Flagelleur mental, étaient dénués de visage. Celui-ci est davantage "humain", dans le sens très relatif du mot. Dans un des seuls plans ou le monstre apparaît au fil de ce dernier trailer, il attaque Nancy, ce qui pourrait également confirmer la théorie selon laquelle la jeune fille serait la première sur les lieux de la transformation. Avec certainement Jonathan.

Le nouveau monstre de la saison 3 de Stranger Things, aka Billy ? Crédit : Capture d'écran YouTube

Comment Billy se serait-il transformé ?

Que ce soit dans le poster de la nouvelle saison ou bien dans les multiples tweets de Netflix, on pouvait voir des rats. La bande-annonce ne fait pas exception : une armée de rats accourt sur un sol qui semble jonché de pailles. Cet animal n'est pas choisi au hasard, bien au contraire. Une des principales caractéristiques de cette charmante petite bête est de transmettre des maladies, parfois en mordant ses "victimes".

Pourquoi Billy ne se retrouverait-il pas fait comme un rat à cause d'une contamination ? Le septième épisode s'appelle d'ailleurs "La Morsure". Certes, on ne peut pas encore savoir comment Billy aurait pu être en contact avec le rongeur puisqu'on apprenait dans le premier trailer qu'il travaille à la piscine d'Hawkins en tant que maître-nageur durant l'été. Rendez-vous le 4 juillet 2019 sur Netflix pour en savoir plus...