publié le 25/05/2019 à 14:54

Star Wars 9 vient de dévoiler de nouvelles images dans le magazine Vanity Fair. Outre un premier aperçu de nouveaux personnages, le retour de Luke et un duel au sabre laser entre Rey et Kylo Ren, une information a fait jubiler les fans. Les Chevaliers de Ren, ces mystérieux personnages masqués, seront bien dans le film. Mais, qui sont-ils ?



Souvenez-vous, la première fois qu'on aperçoit ces 6 soldats en tenues noires c'est dans Le Réveil de la Force, pendant la vision de Rey. Absents de l'épisode 8, on apprend néanmoins qu'ils sont d’anciens apprentis de Luke Skywalker, qui ont massacré une partie des padawan de ce dernier avec Kylo Ren. Ils ont aussi probablement détruit le temple Jedi de Luke, lorsque Kylo Ren décide de rejoindre le Côté Obscur, après que Luke ait tenté de l'assassiner.

Comme on le remarque dans la photo de Vanity Fair, les Chevaliers de Ren n'ont pas de sabres lasers, mais des pistolets, des épées et des haches. Il faudra encore s'armer de patience avant d'en savoir plus sur ces Chevaliers, à moins que J.J. Abrams réserve aux fans un sacré rebondissement et ne donne aucune information sur ces soldats...

> Star Wars VII- |Rey Vision|