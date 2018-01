publié le 08/01/2018 à 12:32

Fans de Star Wars et de Han Solo, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur le spin-off Solo : A Star Wars Story, passez en vitesse lumière, car la suite du papier contient des spoilers.



Décidément, les jouets Lego Star Wars sont souvent sources d'images inédites pour les fans. Après Star Wars 8, c'est au tour de Solo : A Star Wars Story de dévoiler certains de ses secrets grâce aux figurines. L'une des images les plus fortes de ces jouets Lego, c'est bien le Faucon Millenium. L'emblématique vaisseau de Han Solo, couleur grise dans les films de la saga et en mauvais état après ses différentes missions, apparaît ici propre, blanc et bleu. Signe qu'il est en très bon état.

On devrait donc avoir la fameuse scène où Han Solo récupère le Faucon, qui appartient au départ à Lando Calrissian (incarné par Billy Dee Williams dans les épisodes 5 et 6). La boîte du jouet s'intitule Kessel Run. Là aussi on pourrait espérer apercevoir le fameux raid de Han Solo qu'il a effectué en 12 parsecs, et qui l'a fait entrer dans la légende des pilotes de la galaxie très très lointaine.

Le Faucon Millenium dans "Solo : A Star Wars Story" Crédit : Lego

De nombreuses informations sur les personnages

Dévoilées, entre autres, par le site Comic Book, les photos nous apprennent que les personnages joués par Emilia Clarke de Game of Thrones et Woody Harrelson (Natural Born Killers, Hunger Games) se nommeront Qi'Ra et Tobias Beckett. Ce dernier devrait être le mentor de Han Solo, comme l'annoncent les rumeurs depuis des mois. Quant à Qi'Ra, on la voit conduire une sorte de landspeeder avec Han Solo dans le jeu Lego.



On remarque aussi la présence de deux animaux, encore jamais vus, aux côtés de Qi'Ra et Han Solo : les "Corellian Hound" (des chiens qui ont l'air tout sauf aussi mignons que les Porgs de Star Wars 8). Leur dresseur devrait être Rebolt, qui possède un fouet dans l'illustration Lego, et dont l’acolyte serait l'alien Moloch.



Il faudra patienter encore un peu pour en savoir plus sur l'univers de Solo : A Star Wars Story, dont la sortie est fixée au 23 mai. Les rumeurs parlent d'une première bande-annonce pour la mi-temps du Super Bowl, le 5 février...