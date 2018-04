Crédit : Lucasfilm Ltd. & TM. All Right Reserved.

publié le 03/04/2018 à 11:57

Depuis Star Wars 7, les fans ont bien compris que Finn et Rey forment le duo emblématique de la nouvelle saga Star Wars. Incarnés par Daisy Ridley et John Boyega, ces deux personnages sont la preuve que Star Wars a réussi à se renouveler avec une héroïne, sans héritage, qui maîtrise la Force, et un ex Stromtrooper qui rejoint la Rébellion. Séparés à la fin du Réveil de la Force (épisode 7), Rey et Finn se retrouvent à la fin des Derniers Jedi (épisode 8). Qu'en sera-t-il pour l'épisode 9, attendu en décembre prochain ? John Boyega a donné quelques indices. Attention, la suite contient des spoilers.





Décidément, John Boyega n'a pas peur de se confier sur Star Wars 9. Réalisé par J.J. Abrams, il clôturera la nouvelle saga démarrée en 2015. Après avoir expliqué que les acteurs et actrices devront s'entraîner de manière intensive avant le début du tournage en juillet prochain, il a expliqué ce qui pourrait se passer pour Rey et Finn. Une information transmise par Daisy Ridley, contactée par J.J. Abrams.

"Je n'ai pas encore lu le scénario de Star Wars 9. Mais, Daisy m'a écrit un message : 'Oh mon Dieu, j'ai eu des nouvelles de J.J. [Abrams] et nous sommes 'de nouveau ensemble'. Je suis super excité que Rey et Finn se retrouvent", a expliqué John Boyega dans un entretien rapporté par le média américain CinemaBlend. Pour le moment, on peut donc supposer que les deux personnages seront comme dans Star Wars 7 : sur la même mission. De quoi réjouir les fans.