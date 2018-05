publié le 10/05/2018 à 12:31

Avant Luke Skywalker et Han Solo, il y avait Lando Calrissian et Han Solo. C'est ce que pourra découvrir le public dans Solo : Star Wars Story, le spin-off consacré au pilote incarné par Harrison Ford dans la saga. L'histoire se déroule avant la rencontre de Han Solo avec Luke Skywalker, Ben Solo et la princesse Leïa dans La Guerre des Étoiles (épisode 4).



L'occasion d'en savoir plus sur une partie de la jeunesse du contrebandier, incarné par Alden Ehrenreich (Avé César !). Avant sa sortie dans les salles le 23 mai prochain, Star Wars a dévoilé un nouvel extrait du film réalisé par Ron Howard.

Il est centré sur la première entrevue entre Han Solo et Lando Calrissian, son meilleur ami, interprété par Billy Dee Williams dans les épisodes 5 et 6. Dans Solo : A Star Wars Story, il est joué par Donald Glover connu pour son rôle dans la série Atlanta, mais aussi pour sa carrière artistique en tant que Childish Gambino.

Une première rencontre autour d'une table de jeu

L'extrait en question a déjà été découvert dans les bandes-annonces de Solo : A Star Wars Story. Mais cette fois, Lando Calrissian prend la parole. Les deux hommes se jaugent autour d'une table de jeu : le Sabbac (un jeu de cartes). Ambiance très Cantina, le repaire de "criminels" sur la planète Tatooine où Luke Skywalker et Ben Kenobi rencontreront Han et Chewbacca [épisode 4].



Donald Glover incarne parfaitement le jeune Lando Calrissian, aussi intrépide et confiant qu'Han Solo. La suite de la partie, nous la découvrirons dans les salles le 23 mai prochain. En attendant, le film sera projeté en avant-première mondiale au Festival de Cannes, le 15 mai prochain.