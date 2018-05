et Le Service Culture

publié le 23/05/2018 à 11:16

Parmi les 11 nouveaux films à l'affiche ce 23 mai, les fans de la saga Star Wars seront ravis de retrouver notamment Solo. Réalisé par Ron Howard, le long-métrage a été présenté lors du 71ème Festival de Cannes. Ce spin-off raconte l'histoire des jeunes années de Han Solo.



Comme à l'image de Rogue One l'an dernier, le film explore les histoires parallèles de l'univers des trilogies classiques de La guerre des étoiles. Son interprète n'est autre qu'Alden Ehrenreich, un acteur américain de 28 ans qui a joué dans les œuvres de Woody Allen, Francis Ford Coppola ou encore des frères Coen. Mais ce rôle va évidemment changer la donne.

Le formidable western spatial Solo présente le hors la loi de la galaxie au moment où il rencontre Chewbacca, avant qu'il ne devienne le héros des épisodes 4 à 7 sous les traits de l'acteur Harisson Ford. "C'est ça le vrai boulot en fait, réussir à s'approprier le personnage, y croire soi-même pour lui donner vie. En faisant ça, vous devenez crédible aux yeux des gens et vous serez crédibles".

Avec sa bonne gueule, son œil pétillant et sa tchatche, Alden Ehrenreich trouve vite sa place dans le film notamment quand son personnage découvre le Faucon Millenium, appelé à devenir son vaisseau spatial légendaire. "J'ai imaginé y être quand j'étais gamin et m'y retrouver vraiment, c'était juste magique".

> Solo : A Star Wars Story - Bande-annonce officielle (VOST)