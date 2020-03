"Star Wars 9" : la véritable identité du père de Rey enfin révélée

publié le 05/03/2020 à 13:45

Trois mois après sa sortie, Star Wars 9 revient sur le devant de la scène. Comme le rapporte le média américain Screen Rant, le roman de L'Ascension de Skywalker, donne des détails sur l'identité du père de Rey. Attention, la suite contient des spoilers si vous n'avez pas encore vu Star Wars 9.

Rey est la petite-fille de Palpatine. Cette révélation dans L'Ascension de Skywalker, était attendue par une partie des fans de Star Wars, grâce à la fuite du scénario du film. Cependant, le roman va un peu plus loin dans l'histoire de la famille Palpatine.

Dans Star Wars 9, on apprend que le père de Rey est le fils de Palpatine et qu'il a tout fait avec son épouse pour protéger son enfant de l'Empereur. Avec le roman, on apprend que le père de Rey, dont le prénom restera un grand mystère, est en réalité un clone de Palpatine.

Dans le passage cité par Screen Rant, qui se déroule sur Exogol, la planète des Sith, Rey a a une vision du passé de son grand-père. Elle découvre qu'après la chute de l'Empire [donc après Le Retour du Jedi], Palpatine a "transféré sa conscience" dans un clone. Cependant "le transfert a été imparfait", et les Sith ont alors travaillé d'arrache-pied pour "former" un autre corps à Palpatine. L'un d'eux était "un échec inutile et sans pouvoirs", d'un "clone pas tout à fait identique" de l'Empereur. Si ce corps n'a pas été apte à recueillir les pouvoirs de l'Empereur, il est devenu ensuite le père de Rey. Il a pu s'échapper de la planète Exogol et vivre sa propre vie. Ce n'est pas parce qu'il est un clone de l'Empereur, qu'il était rongé par le Côté Obscur.