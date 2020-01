publié le 08/01/2020 à 22:02

À presque un mois de sa sortie, Star Wars IX : L'Ascension de Skywalker dévoile ses secrets de production. Alors qu'une version de J.J. Abrams, non "retouchée" par Disney est attendue de pied ferme par les fans, Patrick Tubachi, qui supervise les effets spéciaux de l'épisode 9 a fait une étonnante révélation. Attention, la suite contient des spoilers.

Dans un entretien pour le média Yahoo !, Patrick Tubachi révèle le secret derrière la scène flash-back entre Luke et Leia sur la planète Endor. Les jumeaux sont en train de s'entraîner aux sabres lasers, et on aperçoit leurs jeunes visages. Une courte scène qui a pu surprendre les fans intergalactiques, puisque la famille de Carrie Fisher a toujours expliqué qu'elle ne donnait pas les droits à Disney de recréer le visage de l'actrice en images de synthèse.

C'est en réalité Billie Lourd, la fille de Carrie Fisher, qui incarne Leia, en plus de son rôle du lieutenant Kaydel Ko Connix. "Billie jouait sa mère. C'était poignant et quelque chose que personne n'a pris à la légère - le fait qu'elle était prête à remplacer sa maman", confie Patrick Tubachi. Il poursuit : "C'était très émouvant pour tout le monde de la voir dans ce rôle (...) Elle [Billie] lui ressemble beaucoup et on s'est servis de ces ressemblances. Le gros challenge c'était de faire en sorte que les images que nous avions de Leia collaient dans cette scène".