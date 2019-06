publié le 18/06/2019 à 10:50

Marvel accélère sa promotion mystérieuse autour de Spider-Man. Depuis le 16 juin, les fans se demandent ce que voudrait dire ce visuel représentant le chiffre 4 dans une toile d'araignée, avec le #MarvelComics.



Alors que certains et certaines internautes sont persuadés qu'il s'agit d'un crossover entre Spider-Man et les Quatre Fantastiques, un nouveau message de Marvel balaye ces théories.

À 10h59 le 17 juin, le compte officiel Marvel Entertainment a publié une nouvelle image de la toile d'araignée, mais avec le chiffre 3. Cela n'a donc rien à voir avec les 4 Fantastiques, puisqu'il s'agit en réalité d'un décompte, dont nous aurons la réponse le jeudi 19 juin à 10h59 (heure française). En regardant la publication des deux tweets, on remarque effectivement que les photos sont postées à la même heure. Mais un compte à rebours vers quoi ? Le doute est toujours présent, même si le #MarvelComics continue de montrer qu'on aura une annonce sur les bandes dessinées et non un film Marvel. Rendez-vous le 19 juin.