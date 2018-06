publié le 27/06/2018 à 20:45

L'univers de Spider-Man au cinéma tisse sa toile. Après la nouvelle saga démarrée par Tom Holland avec Spider-Man : Homecoming, Venom (octobre 2018) sur l'ennemi du super-héros, Sony Pictures prépare un nouveau spin-off tiré de l'univers de l'homme-araignée.



Selon le média américain Deadline, la société de production développe en effet l'histoire de Cindy Moon, alias Silk, une jeune américano-coréenne qui possède des pouvoirs similaires à ceux de Peter Parker. Le film sera produit par Amy Pascal, à qui l'on doit Spider-Man : Homecoming (centré sur les années lycée du super-héros) et de Venom.

Née dans les comics en 2014, Silk apparaît dans Amazing Spider-Man Vol 3 #1 sous les plumes de Dan Slott et Humberto Ramos. En attendant d'avoir plus d'informations sur ce nouveau film Sony, RTL Super vous entraîne dans l'univers de Cindy Moon que vous avez déjà croisé au cinéma...

Cindy a été mordue par la même araignée que Peter Parker

Peter Parker n'a pas été le seul élève mordu par l'araignée radio-active lors de cette fameuse visite du laboratoire. Elle s'est aussi "attaquée" à Cindy Moon, une lycéenne qui fréquente le même établissement que Peter. L'adolescente ressent très vite ses pouvoirs et emprisonne par mégarde ses parents dans une toile, en rentrant chez elle.



Cindy rencontre alors Ezekiel Sims, un homme d'affaires qui possède lui aussi des pouvoirs liés aux araignées. Pendant six ans, il entraîne Cindy. Mais, pour la protéger de Morlun, un être mystique qui se nourrit des êtres liés aux animaux comme Spider-Man, il l’enferme dans un bunker pendant 15 ans. Lorsque Spider-Man apprend l'existence de de Cindy, il court la libérer, Morlun étant mort depuis des années.



Enfin libre, Cindy décide de devenir la super-héroïne Silk et entretient une relation passionnelle avec Peter. Ensemble, ils combattent de nombreux ennemis tels qu'Electro et Morlun qui ressuscite entre temps. Il lui promet de l'aider à retrouver sa famille, qu'elle n'a pas vue depuis 15 ans.

Elle possède des pouvoirs liés à l'araignée

Cindy Moon travaille souvent avec Spider-Man Crédit : Marvel

Si Cindy a été mordue par la même araignée que Peter, ils n'ont pas tout à fait les mêmes pouvoirs. Elle possède une agilité surhumaine et un sens d’araignée (qu'elle appelle le Silk Sense) supérieurs à celui de l'adolescent. Le corps de Cindy peut résister à toutes sortes d'impacts et aux chutes et grâce à sa musculature améliorée, elle possède une endurance surhumaine. Excellente en combat au corps-à-corps, Silk a aussi des glandes dans les avant-bras qui lui permettent de créer ses propres toiles d’araignées.



Elle a fait une apparition dans "Spider-Man : Homecoming" et "Avengers : Infinity War"

Cindy Moon (Tiffany Espensen) à gauche dans "Spider-Man : Homecoming"

Au cinéma, Cindy Moon est incarnée par Tiffany Espensen (Les Aventures de Bucket et Skinner). L'adolescente est au casting de Spider-Man : Homecoming, elle fait partie de l'équipe de maths de Peter, Ned et Liz. Cindy est aussi dans Avengers : Infinity War, on la voit très rapidement lorsque Peter est dans le bus scolaire avant de foncer vers le vaisseau d'Ebony Maw. Si on suit l'histoire des comics, Cindy devrait déjà avoir été mordue par l'araignée et posséder ses pouvoirs dans les deux films.



Reste à savoir quand Sony donnera plus d'informations officielles sur le spin-off consacré à la super-héroïne ou si on la retrouvera dans Avengers 4, la suite d'Avengers : Infinity War et Spider-Man : Far From Home.