publié le 20/04/2017 à 18:34

De nouveaux super héros vont faire leur apparition sur le petit écran. Après Netflix, FX et CW, la chaîne câblée américaine Freeform, appartenant au groupe Disney, se lance dans l'adaptation de comics avec la série Cloak & Dagger. Les toutes premières images de cette nouvelle fiction Marvel ont été dévoilées dans un trailer sombre et mystérieux. Adaptée du comics du même nom, Cloak & Dagger (La Cape et l'Épée en VF) suit deux adolescents qui découvrent leurs pouvoirs, Tandy (l'Épée) et Tyrone (la Cape). Alors que Tyrone peut utiliser l'obscurité pour entourer ses ennemis, Tandy est capable de créer des poignards de lumière.



La première bande-annonce de cette série destinée aux adolescents laisse envisager une intrigue assez dramatique, avec des héros torturés. Elle sera en tout cas incluse dans le Marvel Cinematic Universe puisqu'on peut apercevoir le logo de l'entreprise Roxxon Corp, visible dans le trailer. Cette compagnie pétrolière, prête à tout pour faire du profit, a déjà été mentionnée dans plusieurs productions comme Agent Carter et Agents du S.H.I.E.L.D. Quel sera son lien avec les deux adolescents ? Arriveront-ils à s'approprier leurs pouvoirs ? Il faudra attendre 2018 pour pouvoir visionner les dix épisodes de cette nouvelle série.