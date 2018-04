publié le 23/04/2018 à 16:38

Marvel s'apprête de nouveau à entrer dans l'histoire du cinéma. Après les succès mondiaux aux box-offices de ses précédents films et les records enregistrés par Black Panther, la Maison des Idées dévoilera le 25 avril prochain son nouveau cru. Avec Avengers : Infinity War, nous passons au niveau supérieur du "blockbuster-film de super-héros".



Casting inédit, tension dramatique à son comble avec les départs prévus de certains personnages du MCU (Univers cinématographique Marvel), budget colossal... Tout est réuni pour annoncer un nouveau triomphe pour le rival historique de DC Comics. Un succès annoncé depuis des mois et surtout un phénomène bien avant sa sortie avec déjà deux records à son actif.

En effet, Avengers : Infinity War s'apprête à secouer la communauté des fans Marvel en leur offrant le premier film où la plupart de leurs héros et héroïnes préféré(e)s seront réuni(e)s face un ennemi surpuissant : Thanos.

Le film a déjà enregistré deux records

24 heures. C'est tout ce qu'il aura fallu au premier trailer d'Avengers : Infinity War pour devenir la bande-annonce la plus vue de 2017 sur YouTube. Diffusée le 29 novembre dernier, la vidéo a été regardée 230 millions de fois. Un record pour les héros Marvel face à la première bande-annonce de Star Wars 8, qui avait atteint les 120 millions de vues en 24 heures.



Et en mars dernier, selon le site américain Fandango, Infinity War a enregistré un nombre record de préventes avant son arrivée dans les salles américaines, le 27 avril prochain. Selon le site, sur un échantillon de 1.000 fans qui ont déjà pris leurs places, 97% sont impatient(e)s de découvrir comment autant de super-héros et héroïnes vont cohabiter à l'écran. Le film des frères Russo bat ainsi le record du nombre de préventes détenu en février dernier par Black Panther de Ryan Coogler, qui avait détrôné Captain America : Civil War.

Le premier film qui réunit autant de super-héros et héroïnes à l'écran

C'est une grande première dans l'histoire de Marvel. Avengers : Infinity War réunit 22 héros et héroïnes dans une même aventure. L'idée d'une super-réunion a commencé en 2016 avec Captain America : Civil War, où les Avengers sont séparés en deux équipes, gonflées par l'arrivée de Black Panther, Spider-Man et le retour d'Ant-Man. Bien évidemment, le film a été un carton plein auprès du public.



Avec Avengers : Infinity War, c'est un rêve d'enfant qui se réalise pour les fans Marvel de tous âges. L'équivalent d'un match de foot qui réunirait toutes les plus grandes légendes du ballon rond : Maradona, Platini, Zidane... Vous l'avez ? Chacun(e) possède son pouvoir, son armure, mais aussi son caractère (le cynisme de Tony Stark, l'humour de Peter Quill, le sérieux de Black Panther...) qui vont devoir s'allier, en nous promettant des scènes d'humour dont Marvel a le secret, malgré la tension dramatique du film.

Et qui promet aussi un massacre

Quoi de mieux que d'ajouter un challenge de qualité à cette super-réunion ? Nos héros et héroïnes vont ainsi se battre contre le titan Thanos, l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel. Pour bien nous faire comprendre que Thanos est un être diabolique et qu'il détient les plus puissantes armes de l'univers [Les Pierres de l'Infini], Marvel doit faire le choix du choc et du dramatique. Et rien de plus dramatique que des héros qui meurent. Un seul est décédé dans les films Marvel : Quicksilver / Pietro Maximoff, le frère jumeau de Scarlet Witch dans Avengers 2 : L’Ère d'Ultron.



Les fans savent aussi que certain(e)s de leurs personnages préférés s'apprêtent à prendre leur retraite. C'est le cas pour Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Captain America), Scarlett Johansson (Black Widow), Mark Ruffalo (Hulk), membres fondateurs des Avengers, et Chris Hemsworth (Thor). La fin d'une ère, qui s'annonce douloureuse pour le fans, même si la relève est assurée avec Black Panther, Spider-Man, Ant-Man, ou encore Captain Marvel, dont le film est attendu en 2019.

La fin d'un cycle démarré il y a 10 ans avec "Iron Man"

Tout ce que vous avez pu voir des films Marvel depuis Iron Man (2008) conduit à Avengers : Infinity War. D'abord via la quête des Pierres de l'Infini, ces artefacts très puissants, qui sont le fil rouge des films du MCU (Univers cinématographique Marvel). Il y en a 6 au total, mais seules 5 ont été découvertes par les héros, comme la Pierre du Temps dans Doctor Strange, celle de l'Espace dans Captain America : First Avenger et Avengers ou encore celle du Pouvoir dans Les Gardiens de la Galaxie.



Ces Pierres, qui possèdent chacune un pouvoir phénoménal sont convoitées par le titan Thanos, qui souhaite détruire notre univers. Depuis Avengers, il orchestre son plan diabolique dans l'ombre, via des tiers comme Loki, le frère de Thor (Avengers) et Ronan l'Accusateur (Les Gardiens de la Galaxie). Mais, dans l'une des scènes post-génériques d'Avengers 2, il décide d'aller lui-même chercher les Pierres. Un moment que les fans Marvel attendent depuis tout ce temps.



Infinity War n'est que la première partie de la fin du cycle Marvel démarré il y a 10 ans. Que les fans se rassurent, une nouvelle ère débutera après Avengers 4, la suite d'Infinity War attendue en 2020. "Il y aura deux périodes distinctes, avant et après Avengers 4 […]. Nous avons encore une vingtaine de films dans les tuyaux et ils seront totalement différents de ce qui a été fait jusqu’à présent", a ainsi expliqué Kevin Feige, le directeur de Marvel Studios à Vanity Fair.