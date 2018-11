publié le 09/11/2018 à 20:06

Le temple satanique United Federation of Churches a déposé une plainte contre Netflix et Warner Bros. Il réclame 50 millions de dollars pour avoir montré dans plusieurs scènes de la série Les Nouvelles aventures de Sabrina, une statue de Baphomet sans leur autorisation. Le porte-parole du temple, Lucien Greaves, estime que la statue présente dans la série est trop ressemblante à la sienne. Il demande donc des droits à l'image.



Ce monument, une créature démoniaque à tête de bouc, apparaît dans quatre des dix premiers épisodes de la série, dans le décors du hall de l'école de sorcellerie de Sabrina, interprétée par l'actrice Kiernan Shipka. Lucien Graves a notamment partagé sur son compte Twitter, une comparaison de la statue représentée dans la série et de celle du temple.

Le porte-parole a également vivement critiqué la série concernée dans un autre tweet. "Avoir son icône principale associée au sacrifice humain et à un culte malfaisant et patriarcal ne constitue pas franchement une représentation souhaitable" a-t-il dénoncé.

For purposes of comparison... pic.twitter.com/AZJvmq1Cks — Lucien Greaves (@LucienGreaves) 30 octobre 2018