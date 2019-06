Quentin Tarantino va-t-il réaliser un film de la saga "Star Trek" ?

publié le 12/06/2019 à 20:44

On semble nager en pleine science-fiction : après l'annonce de l'adaptation de la bande-dessinée au duo improbable Django/Zorro, Quentin Tarantino ressort une idée encore plus farfelue de son chapeau. Le réalisateur, qui nous avait plus habitué aux chapeaux de cow-boys qu'aux oreilles pointues, a expliqué vouloir tourner un volet de Star Trek.



Dans une interview accordée au média américain Slashfilm, l'acteur Karl Urban, présent dans plusieurs films Star Trek a décrit la situation : "Quentin Tarantino est venu dans le bureau du producteur J.J. Abrams et lui a pitché une idée pour un film Star Trek. J'en ai entendu une partie et c'est une dinguerie ! Ils sont en train de l'écrire".

Depuis le premier film réalisé par Robert Wise en 1980, pas moins de douze longs-métrages mettant en scène Monsieur Spock ont été diffusés. Les dernières aventures de l'équipage de l'Enterprise, mises en images par Justin Lin, datent de 2016. Le film encore très très lointain du réalisateur de Pulp Fiction ne serait pas une suite de celui-ci. Par ailleurs, il faudra sans doute un nouveau casting : Chris Pine et Chris Hemworth ont tous les deux abandonné le vaisseau. Et Star Trek 4 sera réalisé par S.J. Clarkson. Mais peut-être que les deux acteurs prendront place dans le navire Tarantino ?