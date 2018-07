publié le 26/02/2018 à 15:05

L'an passé, Nokia avait signé un retour en fanfare parmi les fabricants de smartphones au Mobile World Congress de Barcelone en rééditant le mythique 3310. Toujours sous la houlette de la marque HMD Global, qui a repris la licence de sa division mobile, le finlandais joue à nouveau la carte de la nostalgie en proposant cette année une version modernisée du Nokia 8110, l'ancien téléphone à clapet sorti en 1996, remarqué entre les mains de Néo dans le film Matrix.

> Matrix Nokia8110

La nouvelle version est évidemment déclinée en noir pour rappeler le film de science-fiction. Elle est aussi proposée dans un coloris jaune vif "banane" (en raison de son boîtier incurvé) qui a beaucoup inspiré Nokia. Le stand du fabricant à Barcelone met volontiers l'emphase sur cette ressemblance. Des dizaines de bananes sont placées à côté des modèles d'exposition et les visiteurs se bousculent depuis l'ouverture des portes pour prendre un selfie avec le fameux téléphone banane.

Ok, donc ceci n’est pas une banane. Ou un smartphone. Ou ce téléphone est une banane. Je ne sais plus¿¿¿¿ #mwc18 pic.twitter.com/ZQBwEcCbTm — Benjamin Hue (@benjaminhue) February 26, 2018

Passée l'anecdote, le 8110 nouvelle génération ne fournit pas le service minimum attendu d'un smartphone en 2018. Comme le 3310 avant lui, il ne permet pas de jongler rapidement entre des applications ni de visionner la dernière série à la mode en streaming. Il se positionne comme un téléphone d'appoint 4G/WiFi au look rétro. En plus du design incurvé, on retrouve le mécanisme de slide d'antan déroulant un clavier physique numérique.

L'appareil propose un écran couleur de 2,4 pouces, un capteur 2 Mpx et une batterie de 1500 mAh offrant 10 heures d'autonomie en appel et une vingtaine de jours au repos. Il permet de télécharger quelques applications comme Facebook, Gmail et le classique jeu Snake. Le Nokia 8110 sera disponible au mois de mai au prix de 79 euros en Europe, et peut-être un peu plus cher en France. La version 4G du 3310 devrait suivre au même moment pour près de 60 euros.



Un Nokia 8 aux faux airs de Galaxy S9

Au-delà de ce nouveau coup marketing, Nokia a renouvelé sa gamme de smartphones avec quatre nouvelles références Android, le Nokia 1 (un entrée de gamme Android Oreo One qui fait beaucoup plus que le 8110 pour 70 euros), le Nokia 6 (un milieu de gamme vendu 299 euros), le Nokia 7+ (un smartphone à double capteur photo et écran Full HD+ vendu 399 euros) et le Nokia 8 Sirocco.



Le plus remarquable est certainement le Nokia 8 Sirocco. Cette mise à jour du Nokia 8 ressemble comme deux gouttes d'eau au Galaxy S9 avec son écran OLED incurvé Full HD de 5,5 pouces (16:9) occupant plus de 90% de la face avant de l'appareil. Pas de ratio 18:9 ici mais une silhouette extra fine : il ne mesure que 7,9 mm d'épaisseur et s'étire sur seulement 2 mm sur les tranches.



Le Nokia 8 Sirocco est animé par un processeur Snapdragon 835 associé à 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire. La batterie affiche 3260 mAh. Il est équipé d'un double capteur photo 12 + 13 Mpx réalisé en partenariat avec Carl Zeiss et livré avec Android One Oreo qui garantit des mises à jour régulières. Il sera vendu en avril au prix de 749 euros.