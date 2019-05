Qui est le 5ème Beatles ?

publié le 22/05/2019 à 13:02

Cet homme a remporté la coupe d’Europe avec Manchester United, il a été ballon d’or en 1968 , il est condidéré comme la première popstar du foot anglais...cet homme c'est George Best, ex-attaquant de Manchester United, qui fut aussi célèbre pour ces frasques, son goût pour les femmes, l’alcool et les belles voitures.

Les Hommes voulaient être George Best, les femmes voulaient George Best. Vincent Duluc Partager la citation





George Best c'était Beckham avant l'heure, la première star du foot version Showbusiness.

Adulé des hommes et des femmes.Il adorait faire la fête et la vodka était sa meilleure amie vant de devenir sa meilleure ennemie et d'entraîner sa descente aux enfers...



Avec notre invité le journaliste Vincent Duluc on vous raconte le destin de Georges Best.

à lire : le 5ème Beatles aux éditions Arthaud Poche.



