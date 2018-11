publié le 06/11/2018 à 11:30

Toute la saga des films Harry Potter vient d'arriver sur Netflix. Les huit longs-métrages, de L'École des sorciers aux Reliques de la Mort - Partie 2 sont disponibles pour les abonnés. Mais tout le monde n'a pas Netflix pour se rafraîchir la mémoire avant la sortie des Animaux Fantastiques : les Crimes de Grindelwald le 14 novembre 2018 (ou un peu plus tôt pour quelques chanceux). Et le premier volet Les Animaux Fantastiques et où les trouver n'est pas disponible sur la fameuse plateforme de streaming.



Heureusement, RTL Super est là pour vous remémorer les temps forts de l'intrigue et attirer votre attention sur les éléments et personnages à suivre de près dans ce deuxième volet d'une nouvelle saga cinématographique qui comptera en tout cinq films. Avec Star Wars et le Marvel Cinematic Universe, il n'y a pas beaucoup de franchises qui peuvent s’enorgueillir d'avoir des univers aussi riches et tout l'intérêt de ces films résident dans ces petits détails qui feront vibrer les fans. Sortez vos baguettes, c'est reparti pour un tour !

Où en sont nos héros ?

Si vous vous retrouvez au milieu d'une salle de cinéma sans avoir regardé le premier film Les animaux Fantastiques, mais que vous êtes tombé ici ou là sur des aventures de Harry Potter, sachez que vous êtes dans le passé. Votre héros s'appelle Norbert Dragonneau (New Scamander en anglais), jeune sorcier spécialiste des créatures magiques joué par l'oscarisé Eddie Redmayne (Une merveilleuse histoire du temps, Danish Girl). Dans le premier film, il débarquait aux États-Unis pour relâcher dans la nature un gigantesque oiseau qu'il cachait dans sa valise. Une valise magique dans laquelle il peut entrer et qui cache un immense laboratoire-zoo avec des dizaines de bestioles plus ou moins dangereuses à l'intérieur.

Durant son séjour à New York, il faisait la rencontre de Jacob, un pâtissier qui ne connaît rien du monde des sorcier, un moldu, avec lequel il est devenu ami. Il a aussi croisé les sœurs Goldstein. Tina, l'aînée, est une Auror (sorte d'agent du FBI magique), Queenie la plus jeune est naïve et dispose d'un talent certain pour lire dans les pensées (technique que les sorciers nomme la légilimancie).



En résumé, Norbert tombait amoureux de Tina et Jacob de Queenie. Quatre héros, deux couples. On retrouve là le talent de conseillère matrimoniale de J.K. Rowling. Norbert a aussi un frère aîné, Theseus (Callum Turner), et un ancien amour de jeunesse qui se trouve être la fiancée de son frère, Leta Lestrange (Zoe Kravitz). Si ce nom vous dit quelque chose, c'est que la famille Lestrange est célèbre dans les films Harry Potter. Bellatrix Lestrange (Helena Bonham Carter) était l'une des plus fidèles alliées de Voldemort.





À la fin du film, les deux couples se séparaient après leurs aventures. Norbert repartait au Royaume-Uni écrire son livre. Tina réintégrait le service des Aurors au ministère américain de la magie. Jacob perdait la mémoire à cause d'un sort. Et Queenie venait lui rendre visite dans sa pâtisserie (l'occasion de se rendre compte que le sort d'amnésie n'avait pas fonctionné sur son amoureux). Dans Les Crimes de Grindelwald, ces personnages ne seront pas présentés à nouveau et ils chercheront à se retrouver.

Qui sont les méchants ?

Naturellement, il n'y a pas que des héros dans Les Animaux Fantastiques. L'intrigue pose aussi quelques ennemis redoutables. Si Harry Potter avait le mage noir Voldemort comme psychopathe de service, Norbert Dragonneau et ses amis ont Gellert Grindelwald (Johnny Depp).



Gellert Grindelwald se cachait durant tout le premier film sous les traits de Percival Graves (Colin Farrel), le patron de Tina dans le bureau des Aurors. Dans une grande révélation finale, Percival Graves était arrêté et Norbert usait de ses pouvoirs pour révéler son véritable visage. Gellert Grindewald incarne une sorte d'Adolf Hitler du monde des sorciers.



C'est un stratège, un homme politique qui veut séduire, convaincre et embarquer les sorciers dans une vaste opération de domination des moldus. Il possède la plus puissante baguette magique du monde, celle qui a fait l'intrigue de Harry Potter et les Reliques de la Mort : la baguette de Sureau. Habile, il ne manquera pas d'user de ses talents magiques et psychologiques pour convaincre le plus grand nombre.

L'autre force destructive du premier volet des Animaux Fantastiques est Croyance (Credence en anglais), joué par Ezra Miller. Le jeune homme, battu par sa mère adoptive, est un Obscurus. Il s'agit d'un sorcier qui a entièrement refoulé ses pouvoirs magiques et qui a échappé à l'éducation magique qui attend les jeunes sorciers depuis l'âge de 11 ans. Cette condition provoque souvent la mort de l'hôte de cette force maléfique mais Croyance a réussi à survivre.



Ses pouvoirs se manifestent par d'immenses explosions qui ont détruit la moitié de New York à la fin du premier film. Croyance a été abattu par les Aurors américains à la fin du film mais nous savons déjà qu'il a en réalité survécu à l'attaque finale. Credence est un jeune homme perdu, blessé, puissant et très en colère, à la recherche de son passé et de ses origines.

Les indices auxquels vous devez faire attention

Nous avons donc nos gentils et nos méchants. Mais bien sûr, J.K. Rowling, qui est aux commandes des scénarios, ne plongera pas à pieds joints dans les affres du manichéisme. Le monde qu'elle va dépeindre ne manquera pas, comme pour Harry Potter, d'être toujours plus sombre. Et nous pouvons compter sur David Yates, le réalisateur des derniers films et des Animaux Fantastiques, pour maintenir son esthétique sombre et léchée.

Reste à savoir ce qu'il faudra surveiller de près. Naturellement, qui dit Grindelwald dit forcément Dumbledore. Le vieux directeur de l'école de sorcellerie aux allures de Merlin l'enchanteur sera de retour dans ses jeunes années sous les traits de l'acteur Jude Law. Des romans Harry Potter, nous savons qu'il a entretenu une liaison amoureuse avec Gellert Grindelwald adolescent. Des livres, nous savons aussi qu'il est celui qui vaincra le mage noir à la fin de la saga. J.K. Rowling a parlé de cet événement comme du plus grand duel magique de l'histoire. Sur grand écran ce devrait être quelque chose.



Retrouver Dumbledore c'est aussi retrouver Poudlard. Certains anciens professeurs, fantômes ou lieux bien connus pourraient donc réapparaître au cinéma pour le plus grand plaisir des fans. La bande-annonce a déjà dévoilé une scène de classe avec Dumbledore en professeur de défense contre les forces du mal. Le fameux miroir du Rised, objet magique qui montre à son détenteur ce qu'il désire le plus au monde (comme vu dans le premier film Harry Potter) sera lui aussi de retour. Jude Law y plonge un long regard pour revoir Gellert et lui toucher la main avec passion... Un mystérieux pendentif appartenant à Gellert Grindelwald (et déjà disponible sur certaines boutiques de reproductions officielles) sera aussi à surveiller.



Enfin, la bande-annonce fait aussi une révélation de taille avec le personnage de Nagini. Une jeune femme maudite, amie de Croyance, qui se transformera - les fans le savent déjà - en serpent géant. Une fois prisonnière de ce corps de reptile, Nagini deviendra l'animal de compagnie préféré d'un certain Voldemort... En attendant, Nagini est joué par une nouvelle venue : Claudia Kim. Un personnage qui devrait avoir un impact significatif dans la suite de la saga...