Le mage noir Grindelwald n'a pas fini de menacer le monde des sorciers et des moldus. Alors qu'il est attendu de pied ferme par les fans dans Les Animaux Fantastiques 2, en avant-première mondiale à Paris, Johnny Depp annonce d'ores et déjà son retour dans Les Animaux Fantastiques 3.



Lors d'une interview avec le média américain Collider, l'acteur a détaillé son aventure dans le monde magique de Norbert Dragonneau (le héros de la saga Les Animaux Fantastiques) et a donné des détails Grindelwald, très lié au passé d'Albus Dumbledore (incarné par Jude Law) : "J'ai adoré [jouer Grindelwald] parce que c'est un univers où vous pouvez essayer différentes choses et approcher un personnage avec beaucoup plus de ... euh...en fait, c'est quelqu'un qui est à la frontière du fascisme, enfin oui il est fasciste, mais je le joue d'une façon sensible, inquiet, qui est dans la manipulation et qui reste puissant."

Par la même occasion, il a confirmé que le mage noir serait présent, du moins, jusqu'à la fin des Animaux Fantastiques 3 (la saga compte au total 5 films) : "Les possibilités dans ce monde sont immenses et j'ai hâte de faire la suite, et je pense que le tournage commencera en milieu de l'année prochaine".