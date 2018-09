publié le 25/09/2018 à 21:06

"Revelio !" C'est par cette formule magique que les sorciers imaginés par J.K. Rowling dévoile les mystères cachés par un enchantement. Sur RTL Super, nous n'avons pas de baguettes magiques mais nous avons de bons yeux et nous avons détecté toute une myriade de détails dans la dernière bande-annonce des Animaux Fantastiques : les Crimes de Grindelwald.



Cette dernière bande-annonce de près de trois minutes dévoile le canevas scénaristique de ce deuxième film d'une saga qui va s'étendre sur cinq films. À la façon de la série-mère, Harry Potter, le premier film était plutôt coloré et bon enfant et l'histoire s'est, petit à petit, assombrie. Il en va de même pour Les Animaux Fantastiques.

Conflits familiaux, maladies magiques, enquêtes nébuleuses, bataille, guerre, prison... Les Crimes de Grindelwald promet des moments forts et quelques twists qui devraient faire vibrer les fans au cinéma en novembre.

1- L'identité révélée de la Maledictus

L'une des théories les plus récurrentes concernant Les Animaux Fantastiques vient d'être confirmée. L'actrice qui incarne la Maledictus, Claudia Kim, ne jouera pas qu'une simple artiste de cirque. On savait déjà qu'elle était atteinte d'une maladie magique, un peu comme les loups-garous, et qu'elle avait la possibilité de se transformer en animal.



Son nom a été dévoilé dans le trailer publié le 25 septembre 2018 et la jeune femme qui devient l'amie de Croyance (Ezra Miller) s'appelle en réalité Nagini et peut se changer en serpent. Naturellement, il n'y a aucune coïncidence, Nagini était le serpent de Voldemort et l'un de ses horcruxes.



Le serpent était le plus proche ami du mage noir ennemi d'Harry Potter. Les Animaux Fantastiques devraient donc explorer l'histoire de cette jeune femme de son statut de victime et paria à celui de machine à tuer de Voldemort.

2 - L'évasion de Grindelwald

Le ministère américain de la magie retient le mage noir Gellert Grindelwald dans ses geôles depuis la fin du premier film Les Animaux Fantastiques. Le sorcier incarné par Johnny Depp tiendra le rôle du principal antagoniste dans la saga à venir et celui-ci ne peut pas rester gentiment dans sa cellule.



Les Crimes de Grindelwald devrait donc naturellement s'ouvrir sur son évasion très spectaculaire. Dans le premier trailer, on pouvait voir Gellert Grindelwald entravés et en lévitation entre différents gardes puis une fuite dans un carrosse tiré par des Sombrals armé de la célèbre baguette de Sureau.



On retrouve une partie de ces scènes mais on peut aussi voir dans les dernières l'images l’amplitude du dispositif de sécurité : les verrous incroyables du carrosse ainsi qu'un système de noyade intégré semble-t-il ou encore une bulle magique rougeoyante autour du sorcier qui empêche tout contact extérieur.

Seul mystère : Grindelwald prend-t-il d'assaut ce carrosse officiel ou tue-t-il l'un de ses sbires venu l'aider à s'enfuir ? Sa cruauté le rend capable des deux.

3 - Le secret des notes murales de Tina

Dans un plan de la bande-annonce, on peut voir Tina, rejointe par Norbert, dans un tunnel sombre Peut-être s'agit-il de la fameuse planque parisienne dont parle Albus Dumbledore au début du trailer lorsqu'il envoie le magizoologiste en mission en France.



Sur le mur, en lettres lumineuses, de nombreuses données sont affichées. Seuls trois noms et quelques symboles sont lisibles. On peut voir le nom de Leta Lestrange (sorcière jouée par Zoé Kravitz et fiancée de Theseus Dragonneau, le frère de notre héros) et ceux de Corvus Lestrange et Credence (Croyance) Barebone.



Le nom de Leta est accompagné d'un symbole d'un visage blanc et noir et ceux de Croyance et Corvus sont collés à un visage entièrement blanc.

Le mur derrière Tina cache quelques mystères Crédit : WB

Ces symboles pourraient être le résultat d'une enquête officielle ou de travaux de recherche de Gellert Grindelwald qui cherche toujours à maîtriser la puissance des Obscurus comme Croyance. Cela pourrait aussi être un symbole pour signifier le niveau de pureté du sang de sorcier qui coulent dans leurs veines, une obsession des mages noirs dans la série Harry Potter.



Dans l'univers Harry Potter de nombreux personnages portent le nom de Corvus Lestrange. Il s'agit du nom de naissance de Croyance avant qu'il ne soit recueilli par Mary Lou Barebone et sa secte anti-sorciers. Il s'agit aussi du nom du père de Leta Lestrange et... de Croyance Barebone. Ces deux personnages seraient donc demi-frère et demi-sœur. Un développement qui devrait compliquer les relations entre tous les personnages de la saga.

4 - Des voiles et... un oiseau

Parmi les spectaculaires effets spéciaux et nouveaux sortilèges de cette bande-annonce, un reste particulièrement mystérieux. On peut voir à plusieurs moment que la ville de Paris (l'architecture haussmannienne et la tour Eiffel ne laissent pas de doute sur les lieux) est recouverte de nombreux voiles géants.

À un moment, Queenie, la sœur de Tina, va inspecter l'une de ces mystérieuses étoffes sombres et découvre un oiseau gris brodée sur le tissu magique. S'agit-il de la marque de Grindelwald ? Du symbole de la maison Serdaigle qui est très semblable ? Ou d'un nouvel oiseau qui pourrait faire son apparition (après le phénix et l'oiseau-tonnerre dans la saga) ? Il faudra voir le film pour en savoir plus...

5- Tensions entre Norbert et son frères

L'un des thèmes que développera le film est la relation entre Norbert Dragonneau et son frère Theseus. Le premier est un scientifique introverti fasciné par les créatures magiques et l'autre est un membre charismatique de l'administration magique.



On peut voir une certaine tension se développer entre les deux personnages. On sait que la fiancée de Theseus est l’ancienne amie (et possiblement l'ancien amour de jeunesse de Norbert) : Leta Lestrange. Même si Norbert n'est pas un personnage fondamentalement jaloux ou volcanique, on peut imaginer qu'il n'apprécie pas forcément ce coup du destin.

Norbert et Theseus pendant une discussion animée dans "Les Animaux Fantastiques 2" Crédit : WB

"Le temps viendra où tu devras choisir un camp", annonce dans le trailer Theseus à son frère. "Je ne choisis pas de camp", lui rétorque Norbert dans la même séquence.



La scène finale de cette bande-annonce montre enfin un duel plutôt comique entre Theseus et son frère. Norbert avec l'aide de Tina a réussi à immobiliser Theseus sur une chaise après l'avoir projeté en arrière. Theseus semblait vouloir arrêter nos héros au sein d'un bâtiment officiel mais Norbert a réussi à enfin surpasser son frère parfait. "Le plus beau moment de sa vie", de l'aveu de Norbert.

6 - La guerre mondiale

La franchise des Animaux Fantastiques devrait aussi tenter de tisser des liens entre la guerre que vont mener les sorciers contre le camp de Grindelwald et la montée du nazisme et des totalitarismes en Europe. Historiquement, les deux événements que sont les arrivées de Grindelwald et de Hitler au pouvoir dans les années 30, sont jumeaux.



J.K. Rowling, la scénariste des films, et David Yates, le réalisateur, semblent bien partis pour ce choix. La bande-annonce dévoile des sorciers au milieu d'une ville en ruine en proie aux bombardements moldus.

7- Grindelwald et Dumbledore, amoureux ?

L'une des polémiques qui a fait le plus bondir les fans de Harry Potter était la possibilité que soit tue l'histoire d'amour entre les deux protagonistes principaux de la saga : Albus Dumbledore (désormais joué par Jude Law) et Gellert Grindelwald.



Les dernières séquences dévoilées du professeur de Poudlard devant le fameux miroir du Rised semble prouver le contraire. Les fans ont été entendus. On peut voir le jeune Dumbledore visiblement désespéré et encore amoureux de Gellert. Le miroir a la capacité de montrer les désirs les plus chers de la personne qui l'observe. Dumbledore ne voit pas sa sœur Ariana qui est morte jeune, la gloire ou le pouvoir... mais bien l'homme qu'il aime.

8- Retour à Poudlard

Nous savions que les caméras de David Yates nous feraient revenir à Poudlard. Dans le premier trailer, on pouvait voir des agents du Ministère de la Magie interroger Dumbledore ou encore ce dernier donnant un cours de Défense contre les forces du mal à un Norbert Dragonneau encore étudiant.



Cette ultime bande-annonce nous dévoile que Norbert sera de retour dans l'école de magie dont il a été exclu. Il sera accompagné de plusieurs compagnons : son frère, Tina, Nagini, Jacob (un Moldu qui pourrait être le premier à voir Poudlard ?), des agents du ministère avec des chapeau et un autre homme dont l'identité est toujours mystérieuse.



Un plan aérien montre que cette équipe va à la rencontre d'une personne seule de l'autre côté du pont. Impossible de savoir de qui il s'agit... La venue de la jeune Maledictus Nagini est aussi un symbole fort pour les fans puisque c'est sur ce même pont qu'elle a vécu ses derniers instants avant d'être décapitée par Neville Longdubat dans Harry Potter et les Reliques de la Mort.

Les héros des "Animaux Fantastiques 2" de retour à Poudlard Crédit : WB