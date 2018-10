publié le 10/10/2018 à 18:00

Il fallait que cela se passe à Paris. Le prochain film imaginé et écrit par J.K. Rowling, Les Animaux Fantastiques 2 : les Crimes de Grindelwald, verra ses sorciers visiter la France pour de nouvelles aventures.



Après un premier volet à New York, c'est la capitale française qui va dévoiler ses secrets et sa communauté magique et l'avant-première du long-métrage ne pouvait que se tenir en France. De quoi satisfaire les fans français de Harry Potter et des Animaux fantastiques.

"Paris nous a offert un cadre magnifique pour notre film, si bien que nous sommes enchantés de saluer sa beauté, son cachet et son atmosphère incomparables – tout comme la passion légendaire des fans français pour le monde des sorciers – en organisant notre avant-première mondiale dans cette ville féerique", a expliqué le réalisateur du film (et des six précédents volets de la franchise) David Yates.



L'avant-première mondiale des Crimes de Grindelwald aura lieu le 8 novembre à l'UGC Ciné Cité Bercy en présence des acteurs. Les fans présents dans une vingtaine de cinémas en France pourront assister en direct à la cérémonie du tapis rouge sur grand écran avant de découvrir avant les fans du monde entier le film. Ils pourront participer à l’avant-première au cinéma UGC Ciné Cité Bercy en se rendant sur la page Facebook des Animaux Fantastiques, lundi 15 octobre.

Une nouvelle affiche du film a aussi été dévoilée Crédit : WB