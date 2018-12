publié le 05/12/2018 à 18:54

Il s'agit de l'un des personnages principaux de la saga Harry Potter et, finalement, le lecteur ou spectateur ne sait pas grand-chose de lui. Dumbledore est un homme mystérieux. Avec son allure de Merlin l'enchanteur, il est une figure paternelle de substitution pour le jeune Harry. Un protecteur, un guide moral et spirituel, un mentor amusant et sage capable de plaisanter sur des friandises à la crotte de nez ou de combattre le plus dangereux sorcier de son époque en duel au péril de sa vie.



Un élément d'ailleurs, Albus (Wulfric Perceval Brian) Dumbledore est très souvent appelé par son seul nom de famille dans les livres de J.K. Rowling. Pourtant, il n'est pas le seul représentant des Dumbledore. Dans les romans, on apprend un certain nombre de choses sur ses parents mais aussi son frère et sa sœur : Abelforth et Ariana. Dans le dernier volet des films, Les Animaux Fantastiques, une révélation vient considérablement bousculer cet ordre des choses. L'occasion pour nous de revenir sur cette famille célèbre et de démêler le vrai... du faux.

Un père, une mère, deux frères et une sœur

L'arbre généalogique décrit par J.K. Rowling est assez clair. Albus Dumbledore était l’aîné d'une fratrie de trois. Il avait un petit frère, Abelforth et une sœur Ariana. Les trois enfants ont vécu une enfance quelque peu compliquée à cause de l'arrestation de leur père Perceval. Alors que la plus jeune, Ariana, avait six ans, elle fut attaquée par trois garçons moldus témoins de sa magie naissante.

On ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé mais l'attaque fut suffisamment traumatisante pour qu'Ariana reste marquée à vie et que Perceval se venge sur les moldus. Pour son crime, le père de famille fut arrêté et emprisonné à Azkaban. Après ce scandale qui entacha le nom Dumbledore, la famille a vécu dans la plus grande discrétion. Ariana était constamment surveillée et ne pouvait pas sortir de la maison familiale. La mère des Dumbledore, Kendra, s'occupait de ses enfants, dont ses deux fils qui venaient de commencer leur éducation magique à Poudlard.

Des frères opposés

Chaque membre de la famille Dumbledore a alors connu une destinée très différente. Albus était un petit génie de la sorcellerie, remportant prix sur prix et les louanges de ses professeurs, camarades et de la communauté magique internationale. Créatif, sensible, courageux, fervent ennemi des discriminations, il connut une jeunesse lumineuse.



Son jeune frère, Abelforth, vivait quant à lui dans l'ombre de son aîné, devenu le chef de la famille Dumbledore, depuis l'arrestation de Perceval. Il a nourri une certaine jalousie pour son frère, préférant souvent passer directement par la case duel sans perdre trop de temps avec la diplomatie.

Ariana était enfermée dans la maison familiale sous la surveillance de Kendra et d'Abelforth quand il le pouvait. Cette vie recluse a fait naître des rumeurs selon lesquelles la jeune adolescente était une Cracmol (une enfant de sorciers sans magie). Une analyse qui allait de pair avec l'impression que les Dumbledore formaient une famille conservatrice anti-Moldus et pro-sang pur.

Ariana, l'Obscurus

Ces rumeurs ont été balayées par un ami d'Albus Dumbledore, Elphias Doge. Et les révélations des Animaux Fantastiques semblent clairement indiquer qu'Ariana était une Obscurus. L'attaque dans sa jeunesse a poussé la jeune fille à dissimuler ses pouvoirs, une façon sans doute de se protéger de nouvelles attaques. Ce refoulement provoque la naissance d'un parasite qui peut tuer le jeune sorcier ou le rendre particulièrement instable ou dangereux. C'est pour cela que le personnage de Credence (Ezra Miller) dans les Animaux Fantastiques a failli détruire une bonne partie de New York dans les Animaux Fantastiques 1.

Ariana semblait douée de la même force destructrice. Après la mort de Kendra, peut-être causée par Ariana, c'est l'aîné Albus, tout juste diplômé et couvert de lauriers académiques, qui devait garder Ariana cachée. Pour sa sécurité et celle des autres. Lors de cette période suivant la mort de Kendra, Albus fit la rencontre du jeune Gellert Grindelwald, un membre de la famille éloignée de l’historienne de la magie, Bathilda Bagshot. Cette dernière fut celle qui fit ces révélations sur la vie des Dumbledore. Si l'on peut faire confiance à cette académicienne, il ne faut pas oublier que ses propos sont rapportés par la journaliste Rita Skeeter. Une plume peu objective et avec un certain goût pour le scandale.

La rencontre avec Grindelwald

On apprend de ce récit que Gellert et Albus se sont rapidement très bien entendus. Les fans imaginent d'ailleurs une histoire d'amour entre les deux adolescents. Le livre, Les Reliques de la Mort explique que le jeune Albus était séduit par les projets de domination du monde par les sorciers tels qu'ils étaient théorisés par Gellert Grindelwald. Une domination pensée "pour le bien commun". Seul problème, cette quête de gloire et de révolution des deux petits génies a mené à mettre de côté Ariana et Abelforth.

Un jour, Albus, Albelforth et Gellert se sont battus. On ne connaît pas les détails des événements mais le petit frère de Dumbledore a expliqué avoir été torturé par Gellert via le sortilège Doloris. Une version corroborée par Harry qui, dans Le Prince de Sang mêlé, a assisté à une scène dans laquelle Albus Dumbledore revivait les pires instants de sa vie. Le vieil homme, sous l'effet d'une potion, marmonnait : "Ne leur fais pas de mal, fais-moi mal si tu le veux mais épargne-les".



À l'issue de ce duel à trois baguettes, Ariana est morte. Gellert est rentré dans son pays dès le lendemain, visiblement choqué. Albus et Abelforth ont enterré leur sœur non sans que ce dernier, rongé par la colère ou la culpabilité, ne brise le nez de son frère aîné pendant les obsèques.

De ce récit, plusieurs pistes sont envisageables. Gellert a pu tenter d'expérimenter sur Ariana ses desseins et les résultats ont été désastreux. Le jeune homme est connu pour ses tests étranges en magie noire qui lui ont valu un renvoi de l'école Durmstrang. Et on se demande pourquoi, depuis le début de la saga Les Animaux Fantastiques, Gellert Grindelwald est en quête d'un Obscurus...



Deuxième hypothèse : Ariana était en colère et perturbée par la dispute entre les trois hommes et elle a provoqué une explosion, la tuant. Troisième hypothèse : Ariana a souhaité stopper la dispute en utilisant ses pouvoirs d'Oscurus, et c'est auprès d'elle qu'Albus plaide : "Ne leur fais pas de mal, fais-moi mal si tu le veux, mais épargne-les". L'un des trois hommes aurait alors tué Ariana pour stopper le chaos. La vérité sur cette scène devrait être évoquée dans les prochains films.

Aurelius Dumbledore, frère ou mensonge ?

Enfin, il reste la question de cet Aurelius Dumbledore. D'après Gellert Grindelwald, Credence est en réalité un frère d'Albus, baptisé Aurelius. C'est la grande révélation du film Les Crimes de Grindelwald. Il y a là plusieurs incohérences. D'abord, jamais, à aucun moment, un troisième frère a été évoqué par l'un des proches de la famille Dumbledore, dans les romans ou les films Harry Potter. Ni Rita Skeeter, ni Mathilda Bagshot, ni Albus, ni Abelforth... Personne n'évoque un enfant caché.



Cela ouvre donc la voix à plusieurs théories, là encore. Credence pourrait, selon certains fans, être le frère d'Albus dans le sens ou son Obscurus serait en réalité celui d'Ariana. Le parasite magique aurait, en quelque sorte, changé d'hôte. On ne sait pas exactement comment naissent et évoluent ces entités mais elles semblent intrinsèquement liées à une personne et une personne seulement.

Les premières constatations de Newt Scamander sur les Obscurus évoquent qu'ils naissent et meurent avec leur hôte et du fait de leur hôte. Dans le premier film cependant, on peut voir un Obscurus détaché de son hôte. Gellert (sous les traits de Percival Graves) le montre à Newt après lui avoir confisqué son spécimen. Le fait que Grindelwald n'use d'ailleurs pas de cet Obscurus pour ses expériences, mais cherche en permanence celui de ses visions (Credence lui-même donc), peut laisser croire à cette théorie de l'Obscurus d'Ariana. Un Obscurus plus puissant et résistant que tous les autres jamais observés.



L'autre théorie est qu'Aurelius Dumbledore n'est pas un frère mais un neveu, ou un cousin des Dumbledore. Il faudrait donc introduire l'idée d'une grossesse de la jeune Ariana ou une nouvelle branche de la famille Dumbledore. Mais cela n'explique pas la différence d'âge entre les deux hommes, Credence et Albus, et pourquoi Grindelwald dit qu'Albus est "le frère" de Credence-Aurelius.

Dernière théorie, la plus plausible selon nous d'après les éléments à notre disposition : Gellert Grindelwald ment clairement à Credence et veut simplement tourner le jeune homme et sa puissance destructrice contre le seul sorcier capable de le stopper : Albus Dumbledore. En faisant de Credence un frère Dumbledore, le mage noir offre au jeune homme des racines et une histoire familiale qui lui manquaient depuis sa naissance. Il lui confie aussi une mission : "Albus, ton frère, veut te tuer donc tu dois le tuer avant". Le seul défaut de ce mensonge est qu'il retirerait de sa force dramatique à la fin de ce deuxième film...