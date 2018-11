publié le 21/11/2018 à 21:31

Ça y est, vous avez vu le deuxième volet de la nouvelle saga inventée par J.K. Rowling, Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald. Et tout naturellement, une myriade de questions papillonnent sous votre crâne depuis la scène finale. C'est normal.



Si vous n'avez pas encore vu le film, nous devons vous prévenir que cet article contient quelques spoilers de taille sur l'intrigue et qu'il serait sans doute plus sage de faire demi-tour.

Il faudra attendre environ deux très longues années avant de découvrir le troisième film de cette saga Animaux Fantastiques qui comptera en tout cinq longs-métrages. Pour l'heure, Les Crimes de Grindelwald vient à peine de sortir au cinéma et nous ne savons pas encore grand chose du prochain volet. Pas de date de sortie officielle, pas un indice de la part de J.K. Rowling. Nous savons simplement que le titre est déjà choisi.

Dans une interview, Jude Law, le nouveau Albus Dumbledore, a avoué connaître déjà le titre du film devant les regards abasourdis de ses camarades acteurs.

> The Cast Talk About The Fantastic Beasts 3 Title

Mais J.K. Rowling devra répondre à des questions bien plus importantes qu'un simple titre. C'est le destin des personnages principaux qui est en jeu.

1. Qui est Credence ?

Il s'agit de la question la plus importante de la saga des Animaux Fantastiques pour l'heure. Credence (Ezra Miller) est au centre de l'intrigue. Dans le premier film, il était l'Obscurial qui terrorisait New York et que Grindelwald voulait comme allié.



Dans Les Crimes de Grindelwald, le jeune homme, moins peureux et libre de sa terrible mère adoptive, essaye de retrouver ses origines. Il pense être Corvus Lestrange Jr. mais cette théorie, lancée par une obscure prophétie, est éteinte par Leta Lestrange (Zoë Kravitz). Lors d'une pénible confession, la jeune fiancée de Theseus Scamander, avoue avoir causé la mort du jeune Corvus lors du naufrage d'un bateau alors qu'elle n'était qu'enfant.



Le film se termine cependant sur une révélation tonitruante de Gellert Grindelwald à Credence. Le mage annonce à son nouveau disciple qu'il est le frère d'Albus Dumbledore, un certain Aurelius. Mais il a de fortes chances pour que Grindelwald mente à Credence... La troisième volet aura donc intérêt à faire le tri parmi les dizaines de théories qui entourent désormais ce personnage central.

2. Allons-nous voyager ?

L'autre nom que Warner Bros. donne à la saga Les Animaux Fantastiques est "Wizarding World" (Le monde des sorciers). Cela signifie que l'univers pensé par J.K. Rowling est en expansion. L'intrigue ne se passe plus dans l'enceinte de Poudlard ou au Royaume-Uni mais dans le monde entier. Le premier film avait pour cadre l'Amérique du Nord et en particulier New-York. Les Crimes de Grindelwald se déroule à New-York, au Royaume-Uni et, en grande partie, à Paris. Il serait tout naturel que les films restants continuent de faire voyager nos héros. Ils leur suffit de transplaner ou d'un portoloin pour faire de grands voyages en un mouvement de baguette après tout.



Le film devrait naturellement retrouver Poudlard où Dumbledore enseigne et le Ministère de la Magie où Theseus Scamander travaille. La fin des Crimes de Grindelwald montre le château de Nurmengard en Autriche. il s'agit du QG de Grindelwald et de ses sbires et il est possible que l'on découvre un peu plus l'Autriche des sorciers grâce à ce lieu central pour l'intrigue. Enfin, nous pouvons imaginer facilement que les personnages voyagent en Afrique (la terre paternelle de Yusuf Kama), en Asie (les origines de Nagini) ou en Amérique du Sud. Dans Pottermore, J.K. Rowling a donné les noms des écoles de magie de ces continents et elle aura a cœur de n'oublier aucun continent.

La carte du monde de "Pottermore" avec ses écoles de sorcellerie Crédit : Pottermore

3. Dumbledore peut-il détruire le Pacte de Sang ?

C'est peut-être pour cette intrigue que nos héros seront amenés à voyager. Dumbledore a expliqué à Newt Scamander qu'il pourrait détruire le médaillon qui symbolise le Pacte de Sang, ce charme de non-agression, entre lui et Grindelwald. Mais manifestement, le travail ne sera pas aisé.



Un peu comme l'enquête menée par Dumbledore, Harry, Hermione et Ron dans Les Reliques de la Mort pour détruire les Horcruxes, un Pacte de Sang semble particulièrement résistant. J.K. Rowling pourrait donc forcer Newt à courir le monde pour retrouver des ingrédients nécessaires à cette destruction sur la tête d'un oiseau péruvien ou les poils d'une bête japonaise.



Nous savons qu'en 1945, et probablement dans le cinquième et dernier film, Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald se sont affrontés pour un duel resté dans l'Histoire. Le médaillon sera donc détruit d'une façon ou d'une autre. La seule question est : comment et par qui ?

4. Verra-t-on les funérailles de Leta ?

Il pourrait s'agir d'une très belle scène et d'un sacré moment d'émotion et de cinématographie si David Yates s'y prend bien. La mort de Dumbledore, Sirius ou Dobby ont été de vraies réussites dans la saga Harry Potter et la mort du personnage de Zoë Kravitz, pulvérisée par le sort Protego Malefica de Grindelwald, est aussi très important.



Elle était la première amie, voire l'amoureuse, de notre héros. Elle était aussi la fiancée de Theseus, son frère. Sa famille, les Lestrange, est aussi un des piliers importants du monde des sorciers au Royaume-Uni et en France. de nouvelles ramifications ou personnages pourraient opportunément surgir d'une telle scène.

5. Queenie peut-elle se retourner contre Grindelwald ?

Voici l'autre intrigue qui pourrait motiver nos héros dans la lutte contre la fine équipe de Grindelwald. Newt ne voulait pas "choisir son camp" dans Les Crimes de Grindelwald mais, après le meurtre de Leta Lestrange et la quasi destruction de Paris, il a annoncé à son frère avoir fait son choix.



Tina et Jacob auront aussi à cœur de se joindre au combat afin de sauver Queenie, respectivement la petite sœur et la fiancée de nos héros. Seul problème : Queenie a rejoint Grindelwald en connaissance de cause. Ce dernier aura à cœur de caresser dans le sens du poil cette nouvelle adhérente. Mais les talents de télépathe de la sorcière américaine pourrait bien lui faire réaliser les noirs desseins de sorcier incarné par Johnny Depp.

Va-t-elle rester en connaissance de cause ? Va-t-elle s'enfuir ? Va-t-elle être sauvée ? Va-t-elle jouer les agents doubles pour surveiller Grindelwald et veiller sur le très puissant mais instable Credence ? Toutes les possibilités restent ouvertes.

6. Verrons-nous la Second guerre mondiale ?

Dans la même interview en haut de cet article, Jude Law laisse entendre dans un sourire que oui, nous nous dirigeons bien vers la Seconde Guerre mondiale et que l'on en verrait certainement les contours dans les prochains films. Faut-il s'attendre à voir des sorciers sur le front ? Pourquoi pas. Les sorciers en général ne s'occupe pas des conflits entre les Moldus, mais Grindelwald a bien l'intention, comme le montre sa vision à la fin des Animaux Fantastiques 2, d'empêcher la guerre, les camps de concentration et la guerre atomique... Sa solution ? Soumettre les individus dépourvus de pouvoirs magiques aux sorciers. Une énième forme de totalitarisme.



Jacob, homme américain en âge de combattre pourrait être appelé à combattre, à terme. Lui, comme Newt et son frère Theseus, sont d'ailleurs des vétérans de la Grande guerre. Le fils aîné des Scamander est considéré comme un héros par ses camarades sorciers et Newt a essayé d'utiliser des dragons sur le terrain avant que l'opération se soit stoppée (les dragons dévorant tout le monde sauf le célèbre magizoologiste). Il sera donc très intéressant, du point de vue du scénario et de la mise en scène, de voir comment les sorciers se combattent et agissent en toute discrétion au milieu d'un champ de bataille.