publié le 09/11/2018 à 17:34

Les lèvres noires, une longue robe (ou est-ce plutôt une cape ?), des gants et une capuche dans le style doudoune : voilà dans quelle tenue s'est rendu l'acteur américain Ezra Miller à l'avant-première du deuxième volet des Animaux Fantastiques, jeudi 8 novembre dans la capitale française.



Quand on connaît le personnage, on est à peine étonné de ce choix esthétique : Ezra Miller est un comédien qui aime jouer avec la mode. Dans la plupart de ses apparitions publiques, l'interprète de Croyance Bellebosse, choisit souvent l'excentricité et n’hésite même pas à se déguiser lors de conventions comme le Comic Con de San Diego.

Figure androgyne et ouvertement queer depuis 2012, Ezra Miller, 26 ans, est devenu depuis quelques années une icône LGBTQ+ qui s'amuse à brouiller les frontières entre féminin et masculin.

> Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald - Bande Annonce Officielle Comic-Con (VF)

Explorer son identité à travers ses rôles ou sa musique

Révélé dans son rôle d'adolescent cruel et meurtrier dans Il faut qu'on parle de Kevin, sorti en 2011, Ezra Miller a tout de suite été adoubé par le cinéma indépendant américain. L'année suivante, en 2012, il incarne le rôle de Patrick dans The Perks Of Being a Wallflower, un adolescent gay particulièrement excentrique et plein de joie de vivre.



C'est à l'occasion de la promotion de ce long-métrage que le jeune acteur se confie sur sa sexualité. "À l'école, j'essayais d'embrasser les garçons", racontait-il dans une interview au magazine américain Out avant de simplement dire : "Je suis queer".



Depuis, l'acteur explore sur les tapis rouges, en séances photos et dans sa musique (qu'il écrit et compose avec son groupe, Sons of an Illustrious Father), son identité queer. Par exemple, le premier morceau du dernier album du groupe, sorti en juin dernier, s'intitule U.S. Gay. Le clip est incarné par des jeunes artistes, activistes ou intellectuel-les LGBTQ+, symbole d'une jeunesse qui ne se conforme pas dans la binarité des genres.

> Sons of an Illustrious Father – U.S.Gay (Official Music Video)

Une identité de genre fluide

Dans un beau portrait publié par le magazine GQ, Ezra Miller explique que son identité de genre est "fluide". "Je ne m'identifie pas en tant qu'homme, je ne m'identifie pas en tant que femme. Je m'identifie à peine en tant qu'humain", confie également l'acteur au Hollywood Reporter.



Dans ces deux articles publiés à quelques jours d'intervalle, on apprend qu'Ezra Miller a quitté la ville de New York pour vivre dans une ferme de 100 hectares dans le Vermont, un État entre Montréal et Boston. C'est là qu'il élève des chèvres, des poules, fait pousser du safran et entretient un verger de pommiers en compagnie des deux autres membres de son groupe.

Please, God, tell us the next generation of movie stars is going to be more like this? Read @GQStyle's holiday issue cover story, written by @allierileyjones, for more: https://t.co/m1h6RKoZaZ pic.twitter.com/nmjfOlZVT3 — GQ Magazine (@GQMagazine) 5 novembre 2018

Cette connexion à la nature permet à l'acteur de réfléchir au réchauffement climatique et de trouver des métaphores subtiles sur la vie de célébrité et la masculinité. "Nous avons beaucoup d'aigles ici et lorsqu'un aigle bombarde en piqué les poulets, le coq se sépare du troupeau, fait semblant d'être blessé pour que l'aigle vienne à lui et le tue lui plutôt que ses bébés. C'est ça la masculinité", explique Ezra Miller à GQ.



"Je vais faire semblant d'être faible, d'être vulnérable pour que tu m'attaques moi plutôt que les femmes de mon entourage". On manque de ce genre de masculinité, assure alors Ezra Miller à GQ, magazine pour lequel il a posé dans des tenues empruntant à la fois des vêtements issus des vestiaires masculin et féminin.

With intense good looks and roles in big-name films, @GQStyle’s new cover star Ezra Miller seems primed for a familiar kind of success https://t.co/R1ljr5p6Vg pic.twitter.com/kt5kpfvaa0 — GQ Magazine (@GQMagazine) 5 novembre 2018

Laisser tomber les hommes, mais...

Sur les plateaux de tournage depuis l'âge de 16 ans, Ezra Miller porte un regard critique sur le monde du cinéma. Au Hollywood Reporter, l'acteur raconte qu'un réalisateur et un producteur (quil appelle des "monstres") lui ont fait boire du vin alors qu'il était mineur. La star s'emporte également contre cette industrie dominée par les hommes.



À GQ, il affirme cependant qu'il faut "réinsérer" les hommes. "Laissons-les tomber comme des mouches. Je suis d'accord avec ça. Et ensuite, réhabilitons-les quand ils sont à terre".



En attendant ce jour de gloire, Ezra Miller est attendu dans The Flash, l'un des prochains films DC Comics dont le tournage n'a pas encore débuté. Il a déjà campé le rôle de ce super-héros qui court très vite l'année dernière dans Justice League.