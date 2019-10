Joaquin Phoenix et Jared Leto, deux Joker au cinéma

publié le 21/10/2019 à 20:55

C'est une révélation du média américain The Hollywood Reporter, qui ébranle la communauté DC Comics. Jared Leto, qui a incarné le Joker dans Suicide Squad, n'aurait pas apprécié être écarté de Joker, le film de Todd Phillips, qui bat des records aux box-offices, malgré les polémiques.

Il y a quelques semaines, The Hollywood Reporter rapportait que Jared Leto était persuadé que Warner Bros le choisirait pour camper le Joker dans un film solo. Une promesse du studio, qui n'a pas été respecté, puisque c'est Joaquin Phoenix qui a été choisi.

Selon les nouvelles informations du média américain, Jared Leto s'est plaint à ses managers [qui représentent aussi le réalisateur Todd Philipps], et aurait même demandé à Irving Azoff, son directeur musical, d'appeler le responsable de la société-mère de Warner pour "tuer" le film de Todd Phillips. "Ces sources disent que Leto a demandé à son agent de faire stopper ce projet concurrent, affirmant qu'il n'avait pas été traité correctement en tant qu'acteur oscarisé [pour The Dallas Buyers Club]", précise l'article. Une source de l'entourage de Jared Leto dément cette rumeur et Irving Azoff a refusé de commenter l'histoire.

Cependant, THR rappelle que Jared Leto n'a pas convaincu Warner en tant que Joker dans Suicide Squad. L'acteur a travaillé dur pour incarner le pire ennemi de Batman, mais sa prestation se résume à une dizaine de minutes dans tout le film. Ses autres scènes ont été coupées au montage. Jared Leto ne devrait pas reprendre son rôle du Joker dans les deux prochains films de DC Comics : Birds of Prey et le prochain Suicide Squad.