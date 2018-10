publié le 03/10/2018 à 19:12

Le prince des enfers prépare son retour, mais il faudra s'armer de patience. Initialement prévu pour janvier 2019, Hellboy ne sortira que le 12 avril 2019 dans les salles obscures. Adapté d'un célèbre comics américain, il ne s'agira pas d'une suite des deux longs-métrages de Guillermo del Toro, sortis en 2004 et 2008. Le film sera un reboot. C'est désormais David Harbour qui se chargera d'incarner le personnage issu tout droit des enfers.



Il ne s'agira pas d'une production des studios Marvel, tel que Avengers, mais le long-métrage n'en reste pas moins très attendu par tous les fans de comics. Les précédents films sur le bonhomme aux cornes rouges avaient été salués par la presse et le public.

Alors qu'un poster a été diffusé, la première bande annonce ne devrait plus tarder à pointer le bout de son nez. Elle serait prévu pour le Comic Con de New York, du 4 au 7 octobre 2018.



Un casting haut en couleur

C'est le cinéaste britannique Neil Marshall qui est en charge de la réalisation de la nouvelle adaptation au cinéma. Celui-ci a fait appel à l'acteur David Harbour (vu dans la série Stranger Things) afin d'incarner le personnage rouge. Il aura la lourde tâche de succéder à Ron Perlman, dont la prestation dans les films de Guillermo del Toro, avait été saluée. Une première affiche officielle de la nouvelle version de Hellboy a été diffusée ce mardi 2 octobre 2018 sur les réseaux sociaux.

David Harbour sera accompagné de Milla Jovovich (La reine de sang), Sasha Lane (Alice Monaghan), Daniel Dae Kim (Major Ben Daimio), Penelope Mitchell (Ganeida) ainsi que Ian McShane (Professeur Trevor "Broom" Bruttenholm).



L'origine du démon

Neil Marshall a confirmé que le film ne sera pas une énième origin story. "C’est vraiment une histoire où nous sommes avec ce gars qui débarque. D’une certaine façon, j’ai l’impression que ça ressemble à Indiana Jones qui vole la statuette, et vous retournez à l’université pour comprendre qu’il est archéologue. Mais ce n’est qu’un gars qui affronte des nazis et vole des totems et l’arche perdue. On accepte que c’est Indiana Jones dès le départ, on ne se pose pas la question".



Le metteur en scène souhaite donc raconter comment le personnage de Hellboy devient ce démon à la fois mystérieux et fascinant. Mike Mignola, l'auteur de la bande dessinée, est bien plus impliqué dans ce projet qu’il ne l’a été dans les deux films réalisés par Guillermo del Toro. Voilà de quoi aiguiser encore plus l'intérêt des fans.