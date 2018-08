Charlie Heaton, la star de "Stranger Things", incarnera Elephant Man

publié le 23/08/2018 à 16:10

Entre Stranger Things et Elephant Man il n'y a qu'un pas. Selon le magazine Deadline, Charlie Heaton, l'interprète de Jonathan Byers dans la célèbre série fantastique de Netflix, a été engagé pour incarner l'iconique personnage britannique, Joseph Merrick, alias Elephant Man.



La chaîne anglaise BBC a en effet commandé une mini-série prévue pour 2019, de deux épisodes, chacun d'une durée de 90 minutes. Le biopic reprendra l'histoire vraie de cet homme né en 1862, à Londres, atteint d'une maladie rare, qui a transformé son corps lui causant d'horribles difformités. D'où son surnom "Elephant Man" (l'homme-éléphant). Réalisée par Richard Laxton (Effie Gray), la série reviendra, contrairement au film, sur l'enfance de Joseph Merrick.

Charlie Heaton se dit "très excité et heureux" d'avoir l’opportunité de jouer se rôle. "C'est quelque chose de tellement spécial et puis c'est un vrai challenge pour un acteur, Joseph a une histoire incroyable, j'ai hâte de participer au tournage et de le ramener à la vie", a-t-il expliqué au journal The Independent.

Le jeune acteur succède ainsi à John Hurt (au cinéma en 1980), David Bowie (à Broadway en 1980-1981), ou encore, plus récemment, Bradley Cooper (à Broadway en 2014).