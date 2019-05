publié le 09/05/2019 à 12:42

La fin approche. Plus que deux épisodes et la série Game of Thrones sera officiellement terminée. L'épisode 5 de la saison 8 promet cependant du grand spectacle avant de conclure une décennie d'épées, de dragons et de trahisons. L'avant-dernier épisode de chaque saison est souvent le théâtre des plus grandes batailles et des retournements de situation. Il va donc falloir bien se préparer psychologiquement avant lundi 13 mai, date de diffusion de l’épisode.



Que peut-on déduire de ces images ? Si vous n'avez pas encore vu l'épisode 4 de la saison 8, attention car la suite va contenir des spoilers. Daenerys est très affaiblie après l’épisode 4. Son armée, ses conseillers, ses dragons... Tous semblent l'abandonner (plus ou moins volontairement c'est vrai).

Plusieurs séquences sont illustrées : l'entretien entre Tyrion et Daenerys, le rassemblement de l'armée menée par Jon devant les portes de Port-Réal, les forces de Cersei (avec Euron et la Compagnie dorée) et... les tractations en coulisses. L'image la plus importante est sans doute celle où nous pouvons voir Varys discuter en tête-à-tête avec Jon Snow sur la plage... Le maître-espion préparerait-il sa trahison ?