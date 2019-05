publié le 08/05/2019 à 07:19

Si vous craigniez les spoilers plus que tout, nous vous conseillons de faire très attention aux prochaines lignes puisque nous évoquerons ici les événements de l'épisode 4 de la saison 8 de Game of Thrones. Plus sommairement : attention spoilers !



La vengeance est un plat qui se déguste chaud. Surtout chez les Targaryen. L'épisode 4 de la dernière saison de Game of Thrones était particulièrement difficile pour Daenerys. Elle a observé ses alliés les plus fidèles mourir (Missandei et un autre de ses dragons). Elle a vu Jon refuser de garder le silence sur son ascendance. Et désormais, ses conseillers doutent d'elle.

Le premier à se méfier est Tyrion. Et c'est lui qui ouvre cette bande-annonce de l'avant-dernier épisode de la série. On peut le voir à Peyredragon, seul avec Daenerys, manifestement désespérée ou en colère après les événements tragiques de l'épisode précédent. Tyrion avance doucement vers elle car il sait qu'il joue sa vie et celle des habitants de Port-Réal.

Garder la tête froide

La réaction naturelle de Daenerys sera de vouloir détruire Cersei par tous les moyens possibles et imaginables. Les dernières paroles de Missandei, "Dracarys", étaient très claires en ce sens. Le conseil d'Olenna Tyrell ("Vous êtes un dragon, soyez un dragon") pourrait aussi résonner fortement sous le crâne de la jeune Targaryen. Tyrion voudra donc apaiser la jeune femme pour sauver les habitants de la capitale. Un exercice périlleux. La séquence lors de laquelle on voit l'homme entrer dans la gueule du dragon sculpté dans la fresque en arrière-plan est évocatrice.



On peut cependant imaginer que l'entretien se déroule au mieux pour Tyrion. Il apparaît en effet avec Jon Snow et ser Davos devant les murs de Port-Réal, peu avant une nouvelle offensive. Daenerys ne l'aura donc pas congédié ou exécuté. Le destin de son autre chuchoteur-en-chef, Varys, lui n'est pas si certain.



Une bataille se prépare. Des dialogues tendus à Peyredragon et Port-Réal aussi. Et Daenerys semble avoir trouvé un moyen d'attaquer la flotte de Euron Greyjoy par les airs sans se faire empaler. Il semblerait qu'elle se dissimule avec sa monture dans l'axe du soleil. Et il est plus difficile de viser avec une lourde baliste lorsque l'on est aveuglé. Cette stratégie géométrico-météorologique sera-t-elle suffisante ?