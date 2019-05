publié le 11/05/2019 à 08:09

Varys va trahir Daenerys. C'est du moins ce que les derniers épisodes de Game of Thrones veulent nous faire croire. La tension est claire entre le maître-espion et la Mère des Dragons. L'entretien entre Tyrion et Varys, lors du quatrième épisode de la saison 8 de la série va clairement dans ce sens.



Varys, qui contrôle toujours très bien ses émotions et ne laisse jamais rien paraître, semble bousculé lorsqu'il parle à Tyrion. La Main de la reine tente de le prévenir de ne pas agir contre la jeune Targaryen mais Varys est déterminé à stopper les envies de vengeance de Daenerys par tous les moyens. "J'ai confiance en ma reine. Elle fera le bon choix grâce à l'aide de ses loyaux conseillers", souligne Tyrion alors que Varys tente de sonder la Main pour savoir s'il serait prêt à favoriser l'accession de Jon Snow.

"Vous savez à qui va ma loyauté, répond alors Varys. Je ne trahirai jamais le royaume. (...) Des millions de gens mourront si la mauvaise personne occupe de trône de Fer. On ne connaît pas leurs noms mais ils existent, comme vous et moi, et ils méritent de vivre et de pouvoir nourrir leurs enfants", s'emporte alors Varys. J'agirai dans leur intérêt quel qu’en soit le prix".

> Game of Thrones 8x04: Varys Plans To Betray Daenerys / Tyrion & Varys Talk [HD]

Tyrion demande alors à Varys ce qu'il compte faire de Daenerys s'il ne veut pas d'elle comme reine. L'eunuque ne répond pas mais son silence n'augure rien de bon pour la Mère des dragons. Tyrion tente alors de le convaincre une dernière fois en le suppliant : "S'il te plaît... arrête". La dernière fois que Tyrion a prononcé cette phrase c'était pendant son procès et le témoignage de Shae, la prostituée dont il était amoureux. Il finira pas la tuer de ses propres mains...

Les critères de Varys

Cette "trahison" n'en est pas vraiment une puisque Varys a toujours œuvré pour l'intérêt du peuple. Son objectif est de trouver un monarque juste et bon et limiter les pertes civiles dans les conflits. Mais être loyal envers le royaume oblige le maître-espion à trahir celles et ceux qui portent la couronne des Sept Royaumes. Daenerys l'a prévenu lorsqu'elle a appris qu'il avait organisé une tentative d'assassinat contre elle il y a bien longtemps : s'il la trahissait encore, elle le brûlerait vif. Là est le "prix" que Varys est prêt à payer. Et c'est pour le sauver de cette sanction que Tyrion tente de le retenir.



Ce n'est pas la première fois que Varys explique sa vision du monde et il a déjà parfaitement décrit le monarque idéal, celui qui recevrait son appui. Dans la saison 5, il explique : "Je veux la paix et la prospérité. Un pays où les puissants ne chassent pas les faibles. (...) Les Sept Royaume ont besoin de quelqu'un plus fort que Tommen, plus doux que Stannis, un monarque capable de s'imposer face aux seigneurs importants et d'inspirer le peuple, un dirigeant aimé par des millions avec une armée conséquente et le bon nom de famille".

> Game of Thrones 5x01 - Tyrion Lannister and Lord Varys in Pentos

À l'époque de cette scène à Pentos, Varys parlait clairement de Daenerys. Il reprend en effet Tyrion en lui disant que ce monarque pouvait parfaitement être une femme. Si l'on observe ces critères, Daenerys ne coche, aujourd'hui, plus ces cases... C'est Jon Snow qui est le roi idéal. Il est fort mais sait pardonner, il inspire ses camarades et les seigneurs du Nord qu'il a su rallier à sa cause, il est aimé par ses amis, sa famille et son peuple. Il a aussi le même nom de famille que Daenerys. Comme fils légitime de la branche aînée des Targaryen, il est d'ailleurs mieux placé que sa tante pour prendre le trône.

Une mort programmée

La seule question qui demeure, et qui couronnera le ou la prochaine monarque, est : qui a la plus puissante armée ? Jon a les forces du Nord, Daenerys a son dragon, la moitié des Immaculés et des alliés qui peuvent la quitter à tout moment... De son côté, Cersei dispose de l'armée des Lannister, la Compagnie dorée, la flotte d'Euron et des balistes de Qyburn. Elle a aussi l’avantage du terrain puisqu'elle est dans le Donjon Rouge. Sur le papier, elle est la plus forte.



Varys va-t-il tenter de se débarrasser de Daenerys pour offrir à Jon la possibilité d'occuper un trône qu'il ne désire pas ? Tyrion va-t-il convaincre l'eunuque de rester tranquille et loyal ? Daenerys va-t-elle réussir à contrôler sa colère pour calmer les envies de régicide de Varys ? Les premières images de l'épisode 5 montrent que Varys s'entretient discrètement avec Jon. Si Jon est séduit par Varys et ses idées pour sauver les innocents de Port-Réal, ce sera une victoire. Si Jon dénonce la trahison de Varys à Daenerys, alors l'Araignée pourrait bien vivre ses dernières heures. Il ne faut pas oublier les mots de Melisandre et Kinvara au maître-espion, sa mort est semble-t-il programmée depuis longtemps par les dieux...

Varys va-t-il convaincre Jon de remplacer Daenerys sur le trône ? Crédit : HBO