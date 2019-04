Plus confort : petite sieste au lit, en famille, avec bébé Sam entouré de Gilly et Samwell Tarly

publié le 18/04/2019 à 16:57

Après le premier épisode diffusé le 15 avril 2019, nous ne savons pas encore énormément de choses sur la suite des événements pour la saison 8 de Game of Thrones. Cependant, HBO nous tease déjà les prochaines aventures qui seront diffusée le 22 avril avec 14 photos inédites. Attention, article garanti sans (gros) spoilers.



Publiées par le magazine américain Entertainment Weekly, cette salve de clichés montre entre autres, Missandei et Ver Gris en pleine discussion alors que, dans le premier épisode de la saison 8, ils n'avaient eu qu'un bref moment ensemble, Tyrion Lannister, un verre de vin à la main (pas de spoiler, on vous avez prévenu) ou encore, un trio d'images, sous différents angles, du meeting entre Jon Snow, Arya Stark, Sam, Daenerys, Varys et Jorah.

Également en très mauvaise posture à Winterfell, Jaime Lannister attend son jugement dans le Grand Hall. Assassin du père de Daenerys Targaryen, responsable de l'accident qui a brisé les jambes de Bran, il a beaucoup à se faire pardonner, comme on le voit dans le teaser de l'épisode 2 de la saison 8.