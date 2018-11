publié le 02/11/2018 à 09:59

Jon Snow et Daenerys Targaryen sont de retour. Le 1er novembre 2018, le magazine américain Entertainment Weekly, a dévoilé la toute première photo du célèbre duo de Westeros pour la saison 8 de Game of Thrones.





Jon Snow et Daenerys Targaryen, qui sont en réalité tante et neveu, posent enlacés sur la couverture magazine du mois de novembre. La scène se déroule dans un paysage enneigé, probablement entre la route du Mur et Winterfell, où se rendent Jon Snow, Daenerys, Tyrion et une partie de la Night's Watch à la fin de la saison 7.

Annoncée pour 2019, cette ultime saison de Game of Thrones, est aussi attendue que redoutée par les fans. "C'est une dernière saison incroyablement douce-amère et obsédante, et je pense qu'elle [la saison 8] honore énormément ce que George R.R. Martin avait l'intention de raconter", explique d'ailleurs le producteur Bryan Cogman à EW.

The first official photo from #GameOfThrones’ final season is here! Get exclusive details on the most impossible finale in TV history in our report from the #GoT set: https://t.co/wjWGa4K2Yr pic.twitter.com/59aFZkCR0U — Entertainment Weekly (@EW) 1 novembre 2018